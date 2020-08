Nawet 6600 złotych rabatu możesz otrzymać, decydując się na zakupy w RTV Euro AGD. Wprawdzie, jeśli nie planujesz wydać oszczędności życia, to rabat będzie nieco niższy, ale wciąż możesz liczyć na to, że kilka stówek zostanie w twoim portfelu.

To, o czym mówimy, to Progówka w RTV Euro AGD – taką nazwę nosi nowa promocja, w ramach której możesz sporo zaoszczędzić na zakupie urządzeń z kilku różnych kategorii. Są nią objęte telewizory i inny sprzęt RTV, smartfony i gadżety, kamery i aparaty, peryferia i akcesoria oraz małe AGD. Zasada jest prosta…

Kup co najmniej dwa różne produkty objęte promocją i odbierz rabat. Na ile możesz liczyć?

Wartość koszyka między 500 a 999,99 zł - dostajesz 40 zł rabatu

Wartość koszyka między 1000 a 1999,99 zł - dostajesz 75 zł rabatu

Wartość koszyka między 2000 a 2999,99 zł - dostajesz 150 zł rabatu

Wartość koszyka między 3000 a 3999,99 zł - dostajesz 350 zł rabatu

Wartość koszyka między 4000 a 5999,99 zł - dostajesz 500 zł rabatu

Wartość koszyka między 6000 a 8499,99 zł - dostajesz 800 zł rabatu

Wartość koszyka między 8500 a 9999,99 zł - dostajesz 1200 zł rabatu

Wartość koszyka między 10 000 a 12 999,99 zł - dostajesz 1400 zł rabatu

Wartość koszyka między 13 000 a 19 999,99 zł - dostajesz 1900 zł rabatu

Wartość koszyka między 20 000 a 25 999,99 zł - dostajesz 3200 zł rabatu

Wartość koszyka między 26 000 a 32 999,99 zł - dostajesz 4500 zł rabatu

Wartość koszyka powyżej 33000 zł - dostajesz 6600 zł rabatu

Promocja obowiązuje tylko do 10 sierpnia, do godziny 23.45, dobrze więc zrobisz, jeśli pospieszysz się z zakupami. Jeżeli nie masz teraz wolnej gotówki, to nic straconego, bo możesz skorzystać z dodatkowej oferty pod tytułem do listopada nic nie płacisz – możesz rozłożyć zakup na raty 0% (RRSO 0%) i pierwszą z nich zapłacić dopiero pod koniec roku.

Na czym możesz zaoszczędzić? Przeglądamy ofertę akcji Progówka w RTV Euro AGD

Przejdźmy jednak do konkretów, a więc do tego, co konkretnie możesz kupić w ramach tej promocji…

55-calowy telewizor OLED i kino domowe do niego

Tak jak wspominaliśmy, główną grupą produktów, biorących udział w akcji Progówka, są telewizory. Wśród nich znajduje się na przykład podstawowy model z ubiegłorocznej oferty OLED-ów od LG: OLED55B9PLA z 55-calowym ekranem 4K, HDR-em i pierwszorzędnym systemem Smart TV. To sprzęt, który przypadnie do gustu zarówno miłośnikom filmów i seriali, jak i kibicom czy graczom – to uniwersalny i stosunkowo niedrogi telewizor do salonu.

Do niego możesz sobie dokupić kompletny, 5.1-kanałowy system kina domowego Onkyo HT-S3800 o mocy 850 W. Oferuje łączność przewodową i bezprzewodową, a w obu przypadkach jest w stanie zaoferować przyjemny dla ucha i przestrzenny dźwięk. Obsługuje formaty Dolby TrueHD i DTS-HD Master Audio, co mówi samo za siebie. I teraz – dla przykładu – kupując te dwa urządzenia w zestawie możesz liczyć na 800 złotych rabatu.

Smartfon Huawei P40 ze smartwatchem do pary

A to już nieco inna propozycja. Korzystając z oferty Progówka w RTV Euro AGD możesz sobie na przykład sprawić nowiuteńkiego smartfona i dobrać do niego smartwatcha. Za polecany przez nas duet zapłacisz o 350 złotych mniej niż normalnie. Co to za duet? Pierwszą połową jest telefon Huawei P40 z 6,1-calowym wyświetlaczem OLED, 8 GB pamięci RAM, potrójnym aparatem, czytnikiem linii papilarnych i całkiem pojemnym akumulatorem.

Drugą połowę stanowi Huawei Watch GT 2– jeden z najlepszych smartwatchów na polskim rynku. Jest nie tylko świetnie wykonany, ale też ma sporo do zaoferowania pod względem funkcjonalności. Dobrze sprawdza się podczas treningów, jak i na co dzień, dzięki powiadomieniom, bezpośrednim rozmowom telefonicznym czy odtwarzaczu muzyki. Wrażenie robi też dochodzący do 2 tygodni czas pracy między ładowaniami.

Oczywiście oferta jest dużo, dużo bardziej obszerna. Zajrzyj na stronę promocji, aby poznać inne urządzenia objęte promocją Progówka.

Źródło: RTV Euro AGD, informacja własna