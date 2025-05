Są dwie wiadomości: dobra i zła. Oficjalna data premiery GTA 6 została wreszcie ujawniona, co bez wątpienia cieszy. Zła wiadomość jest następująca: cierpliwość graczy zostanie wystawiona na próbę, gdyż GTA 6 pojawi się później – w 2026 r.

Wszyscy liczyliśmy na drugi zwiastun GTA 6, a tymczasem Rockstar Games ma ważny komunikat. Premiera GTA 6 odbędzie się 26 maja 2026 r. – informuje Rockstar Games za pośrednictwem mediów społecznościowych. Dlaczego postanowiono opóźnić premierę? Przypomnijmy, że pierwotnie celowano w ostatni kwartał 2025 r.

Premiera GTA 6 już oficjalnie – maj 2026

W komunikacie na platformie X czytamy, że Rockstar Games dziękuje za wyrozumiałość, jaką wykazują się gracze. Niemniej cierpliwość będzie wystawiona na kolejną próbę i to nie bez powodu – deweloper chce spożytkować dodatkowy czas na dopracowanie GTA 6.

“Celem każdej wydanej przez nas gry zawsze było przekroczenie oczekiwań graczy, a Grand Theft Auto VI nie jest wyjątkiem. Mamy nadzieję, że rozumiecie, że potrzebujemy tego dodatkowego czasu, aby zapewnić jakość, której oczekujecie i na którą zasługujecie.” – czytamy w oświadczeniu.

Wkrótce otrzymamy więcej informacji. Kiedy konkretnie? Tego nie wiemy. Być może kolejny zwiastun pojawi się pod koniec bieżącego roku. Logika podpowiada, by Rockstar Games podzielił się nowym materiałem o GTA 6 "na wczoraj", by nieco stonować nastroje wśród zniecierpliwionych graczy.

Jedna rzecz się nie zmieni

Przesunięcie GTA 6 na 2026 r. to również wyzwanie dla tych deweloperów, którzy celowali właśnie w ten okres. Nie jest tajemnicą, że poszczególni twórcy chcą tak wybrać datę premiery swojej gry, by ta nie musiała konfrontować się z nowym GTA. Jednym z takich przykładów jest Battlefield 6 - EA najwyraźniej czekało, aż Rockstar poda konkretną datę. I tak się stało.

Branża spodziewa się, że cena GTA 6 będzie w praktyce nowym standardem cenowym. Aczkolwiek do uzyskania tych informacji jeszcze daleka droga. Co sądzicie o decyzji Rockstar Games? Czy opóźnienie gry ma sens? Klasycznie zachęcamy do oddania głosu w sondzie.

Źródło: Rockstar Games