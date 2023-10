Motorola przygotowała październikową promocję, dzięki której można kupić taniej pięć modeli smartfonów. Wśród przecenionych urządzeń znalazły się telefony z serii moto g.

Niektóre ze smartfonów Motorola można kupić u partnerów producenta z obniżką 100 lub 200 zł. Promocja obejmuje zarówno budżetowe urządzenia moto e13 oraz moto e22, jak i średnią półkę: moto g72, moto g73 5G i moto g82 5G.

Niektóre modele dostępne w promocji Motoroli

Przeceniono między innymi moto e13. To stylowy budżetowy smartfon z baterią 5000 mAh. Wyposażono go w ekran 6,5 cali HD LCD IPS i aparat główny 13 MP. Z kolei aparat do selfie ma 5 MP. Urządzenie pracuje pod kontrolą Androida 13 (edycja Go).

Wśród modeli objętych promocją znalazł się też moto g73 5G. Smartfon ten dostępny jest w konfiguracji 8/256 GB z procesorem Dimensity 930. Telefon ma wyświetlacz LCD IPS 6,5 cala w rozdzielczości FHD+ odświeżany z częstotliwością do 120 Hz i aparat główny 50 MP + 8 MP (a do selfie - 16 MP). Bateria 5000 mAh obsługuje szybkie ładowanie 30 W TurboPower.

Kolejna propozycja to moto g82 5G. Urządzenie wyposażono w bezramkowy wyświetlacz pOLED 6,6 cala FHD+ 120 Hz i aparat 50 MP z optyczną stabilizacją obrazu. Pracą smartfona zarządza procesor Snapdragon 695 5G, a dostępna wersja pojemnościowa to 6/128 GB. Telefon wspiera szybkie ładowanie 30 W TurboPower, a akumulator ma pojemność 5000 mAh.

Oferta potrwa do 3 listopada włącznie lub do wyczerpania zapasów.

Ceny u partnerów firmy Motorola

• Motorola moto e13 – 299 zł zamiast 399 zł (taniej o 100 zł)

• Motorola moto e22 – 399 zł zamiast 499 zł (taniej o 100 zł)

• Motorola moto g72 – 899 zł zamiast 999 zł (taniej o 100 zł)

• Motorola moto g73 5G – 999 zł zamiast 1199 zł (taniej o 200 zł)

• Motorola moto g82 5G – 999 zł zamiast 1099 zł (taniej o 100 zł)

źródło: materiały prasowe

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednak współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.