Test Motorola Moto G64. Telefon to znacznie więcej, niż hardware. O jego powodzeniu decyduje połączenie możliwości sprzętu, funkcji, jakie oferuje software, jakości projektu i wykonania, oraz, nie ukrywajmy, ceny.

ocena redakcji:









4/5

Motorola starała się trzymać tej magicznej formuły, konstruując G84. Czy powstało złoto?

Magia ma swoje zasady i formuły, ale żeby naprawdę działać potrzebuje też rzeczy znacznie trudniej uchwytnych - wyczucia, kreatywności, szczypty niezwykłości. To dlatego nieraz urządzenia, które jak by się mogło wydawać po specyfikacji, są skazane na sukces, kończą niekochane i zapomniane. Wygląda na to, że Motoroli G84 5G ten los nie grozi. Dlaczego? Zaraz odpowiem, opowiadając wam przy okazji, co w tym smartfonie, kosztującym niecałe 1500 zł, jest dobre, co złe, a co - być może - brzydkie.

Cechy dobre: Za co pokochasz smartfon Motorola G84 5G

Z punktu widzenia estetycznego i użytkowego, z całą pewnością tak. Motorola G84 jest smukła i zgrabna, łącząc przyjemną lekkość z odpowiednią dozą budzącego zaufanie ciężaru, który w naszej podświadomości kojarzy się z solidnością. Przyciski mają pewny klik, całość po prostu dobrze się używa. To dobra cecha, ale wciąż mało, żeby przyciągnąć wzrok, wzbudzić zainteresowanie, a potem - chęć posiadania. To z kolei, zdaniem projektantów Motoroli, zadanie dla pokrytych wegańską (czyli po prostu sztuczną) skórą plecków telefonu, które mają bardzo kolor 18-1750. Nie wiecie, jaki to?

Wystarczy zerknąć do wzornika specjalizującej się w kolorach firmy Pantone, bo to właśnie z nią Motorola współpracuje, projektując barwy swoich smartfonów. Dla tych mężczyzn, którzy zgodnie z popularnym poglądem nie rozróżniają więcej, niż pięć kolorów, Viva Magenta to czerwony. I, dodajmy, Motoroli G84 bardzo w nim ładnie, więc zapisuję to na plus.

Jak coraz więcej smartfonów z niższej niż flagowa półki, także Motorola G84 jest zabezpieczona przed grubszym pyłem oraz chlapnięciami wody, zgodnie ze standardem IP54. Nie kąp się z nią - chyba, że ci się znudzi, co jednak nie powinno nastąpić szybko - ale nie musisz się stresować każdym deszczem.

Specyfikacja produktu Motorola Moto G84 5G Wymiary (wys/sz/gł) 16 x 74 x 8 mm

Waga 160 g

Pamięć masowa 256 GB

Karta pamięci microSD tak

Bateria (pojemność) 5000 mAh

Aparat (tył) 50 + 8 Mpx

Złącza audio mini-jack, USB typu C

Aparat (przód) 16 Mpx

Pamięć RAM 12 GB

Wyświetlacz (przekątna) 6,55 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2400x1080 px

Wyświetlacz (technologia) P-OLED

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 695

Łączność bezprzewodowa 4G (LTE), NFC, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, 5G

dual SIM tak rozwiń

Wnętrze? Wnętrze jest nudne. Snapdragon 695 5G wykorzystujący rdzenie Kryo i układ graficzny z Adreno 619 to doskonała jednostka do smartfonów z tej półki cenowej: nie oferuje co prawda nadmiaru mocy, jakim dysponują flagowe SoC, ale z powodzeniem wystarcza do wszystkich codziennych zadań, poza graniem w zaawansowane gry. Na wygodę multitaskingu, szybkość przełączania zadań i ogólną płynność wpływa 12 GB pamięci RAM LPDDR4 - to więcej, niż oferuje większość konkurentów w podobnej cenie. Do tego dostajemy 256 GB pamięci stałej, co w tej chwili jest więcej, niż wystarczające - jeśli nie kręcisz filmów 4K (czego Moto G84 nie potrafi) i nie instalujesz dużych gier (co na Moto G84 nie ma większego sensu), będziesz miał duży problem, żeby ją zapełnić. Wspaniale, ten rodzaj problemów ze sprzętem zdecydowanie lubię!

Zahaczyłem już o możliwości aparatów nowej Motki i chętnie opowiem o nich więcej, bo to też cecha z listy tych dobrych. Aparat główny używa matrycy 50 Mpix wykorzystującej (a jakże) pixel bining 4-do-1, dzięki czemu efektywnie operuje pikselami o rozmiarze 2 mikrometrów. W połączeniu z obiektywem f/1.88 i - przede wszystkim - optyczną stabilizacją, daje to zestaw pozwalający na robienie dobrych zdjęć nawet w słabym świetle, po zmierzchu, czy generalnie w trudnych warunkach. Daję duży plus za tą optyczną stabilizację, to dużo zmienia. Plus także za fakt, że drugi aparat ma podwójne zastosowanie: ma obiektyw ultraszerokokątny (118 stopni pola widzenia), który może pracować też jako makro, w obu trybach robiąc dobre zdjęcia.

I kolejna dobra rzecz, czyli ekran. Chwali się fakt, że to pOLED, który jest w stanie świecić ze szczytową jasnością do 1300 nitów, a także zapewnić płynność szybko zmieniających się obrazów, dzięki częstotliwości odświeżania sięgającej 120Hz. Oczywiście odświeżanie może być (i domyślnie jest) zmieniane dynamicznie w zależności od wyświetlanej treści, oszczędzając baterię. Prawidłowo. A, no i jeszcze jest technologia redukcji światła niebieskiego. Może teraz nie poczujesz różnicy, ale za kilka lat twoje oczy ci podziękują.

Tak jak pisałem wyżej, Motorola G84 5G to sprzęt wszechstronny. Wystarczy spojrzeć na listę wyposażenia: NFC? Jest. Radio FM? Jest. Głośniki stereo? Jak najbardziej, z obsługa Dolby Atmos (chociaż nie powiem, żeby to było jakoś specjalnie słychać). Do tego Jack 3,5 mm, możliwość rozszerzenia pamięci kartą microSD (zupełnie zbędna przy 256 GB pamięci wbudowanej) oraz obsługa DualSIM i e-SIM. Brawo!

No i wreszcie coś, za co cenię Motorolę szczególnie: oprogramowanie. Zastosowany niemal czysty Android jest szybki i czytelny - w porządku, chociaż naprawdę nie mam nic przeciwko dobrze zrobionym nakładkom. Natomiast naprawdę cieszą napisane przez Motorolę dodatki, takie jak centrum bezpieczeństwa, pozwalające łatwo zarządzać prywatnością i… no, bezpieczeństwem, oprogramowanie umożliwiające tworzenie oddzielnych zestawów reguł ograniczających możliwości różnych użytkowników - doskonałe, jeśli daje się telefon dzieciom, czy wreszcie mój prywatny faworyt, cały pakiet możliwości Ready For. Ready For to oprogramowanie, pozwalające po podpięciu Motki do zewnętrznego ekranu czy projektora zmienić telefon w centrum multimedialne, mini-konsolę do gier czy zaskakująco wygodny substytut komputera, z okienkowym interfejsem. Za to też należy się duży, duży plus!

Cechy złe: Kilka drobiazgów, które w smartfonie Motorola G84 5G mogłyby być lepsze

Nie mogło być za dobrze, musiały pojawić się jakieś kompromisy. Pierwszy z nich to fakt, że Motorola G84 5G nie ma Allways-On-Display, a więc możliwości wyświetlania zestawu najważniejszych informacji także na wyłączonym ekranie. Jego namiastką jest reagowanie na dotyk czy poruszenie telefonu, ale to jednak nie to samo. Szkoda, bo to jednak bardzo przydatna funkcja, a na ekranie OLED z dynamiczną częstotliwością odświeżania powinna działać bez problemu.

Minusem w stosunku do konkurencji z młodych, agresywnych chińskich marek jest zastosowanie zasilania 30W. Taka moc spokojnie wystarczy do tego, żeby mająca 5000 mAh bateria Motoroli ładowała się naprawdę szybko, ale… no ale, inni dają po prostu więcej.

Jak wspominałem, aparat główny (ani żaden inny) w G84 nie potrafi kręcić filmów w 4K, poprzestając na Full HD w 30 lub 60 klatkach na sekundę, oraz slow motion 120 fps w rozdzielczości HD. Czy to deal breaker? Absolutnie nie. Ale warto wiedzieć, żeby się nie zawieść.

Cechy brzydkie: Wstyd, wstyd i jeszcze raz wstyd!

...byłby, gdyby coś w tym telefonie poszło mocno nie tak. Ale nie poszło i cech brzydkich, a więc tych, które można by określić "epicką porażką", "dealbreakerem" czy powodem do wstydu po prostu nie ma.

Czy warto kupić smartfon Motorola G84 5G?

Kosztująca 1399 złotych (stan na dzień startu sprzedaży, 14.09.2023) Motorola G84 5G to wzorcowy smartfon dla osób ze skromniejszym budżetem. Oferuje dobrze zrównoważone funkcje i na tyle bogaty zestaw możliwości, że dla kogoś, kto nie czuje potrzeby posiadania mobilnej maszynki do gier, albo ambicji robienia półprofesjonalnych zdjęć wydawanie większej sumy na coś ze średniej-wyższej półki zwyczajnie nie ma sensu. Ale to nie jest tylko propozycja ekonomiczna. Moto G84 5G ma też niebanalny wygląd i żywy, zwracający uwagę kolor, oraz kilka cech, których nie ma nawet droższa konkurencja - na przykład Ready For.

Opinia o Motorola Moto G84 5G Plusy dobrze zrównoważona konstrukcja: wydajność, wygląd, wyposażenie i cena są w sam raz

oryginalny kolor, przyjemny materiał pokrywający plecy

ekran pOLED 120 Hz

aparat główny ze stabilizacją optyczną

kompletna lista wyposażenia

wzorowy zestaw oprogramowania, w tym unikalny w tej klasie pakiet Rady For

dobra cena Minusy brak Allways-on-Display

nie można kręcić wideo 4K

szybkość ładowania niższa, niż u niektórych konkurentów

Obudowa i akcesoria: 4.0

Wyświetlacz: 4.0

Głośniki: 3.0

Podzespoły: 3.5

Bateria: 4.0

Aparaty: 3.5