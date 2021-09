Sprzęt i akcesoria firmy HP możesz kupić za zdecydowanie mniejsze pieniądze. Wystarczy, że wykorzystasz kody, jakie podaliśmy w naszej strefie SchoolBoom 2021.

Wiesz, że trwa promocja na sprzęt i akcesoria HP?

Sprawa jest w sumie dość prosta. Jeśli zaglądasz do naszej strefy SchoolBoom 2021, którą przygotowaliśmy, by pomóc ci wrócić do nauki po wakacjach, to pewnie zdajesz sobie sprawę z istnienia tej promocji. Uważamy jednak, że jest na tyle ciekawa, że warto o niej wspomnieć także tym, którzy lata nauki mają dawno za sobą albo też zdążyli się już wcześniej odpowiednio przygotować na nowy rok szkolny czy akademicki. No ale do rzeczy…

Do 15 września wybrane produkty HP (a więc producenta, który jest partnerem naszej akcji SchoolBoom 2021) są dostępne w wyraźnie obniżonych cenach w sklepie RTV Euro AGD. Nie wszyscy jednak o tym wiedzą, bo żeby skorzystać z rabatu, trzeba wpisać odpowiednie kody promocyjne. Aha, i lepiej jednak nie czekać na ostatni dzień promocji, bo liczba sztuk jest ograniczona.

Co i o ile taniej można kupić w RTV Euro AGD?

Największe wrażenie robi laptop HP OMEN 15-en0039nw z 15-calowym wyświetlaczem Full HD o odświeżaniu 144 Hz. Jego sercem jest ośmiordzeniowy Ryzen 7, który wespół z kartą GeForce RTX 2060 i 16 GB pamięci RAM-u, zapewnia idealne warunki do grania nawet w te najnowsze gry… po odrobieniu zadań, rzecz jasna. Z kodem IT01092021A obniżysz jego cenę aż o 700 złotych – do 4299 zł.

Nieważne czy tego powyżej, czy jakiegoś, którego już masz, laptopa trzeba mieć gdzie schować, gdy chce się go zabrać ze sobą na wycieczkę. W roli takiego ochroniarza, który nie tylko zagwarantuje ci wygodę, ale też zabezpieczy komputer przed przypadkowymi uszkodzeniami, doskonale sprawdzi się plecak HP Pavilion Tech Backpack, który z kodem IT01092021A jest tańszy o 80 złotych i kosztuje 119,99 zł.

Jest też wreszcie szansa, by zaoszczędzić na zakupie 27-calowego monitora HP OMEN 27i, którego znakiem rozpoznawczym jest szybkość. Odświeża obraz z częstotliwości 165 Hz i reaguje w czasie tak krótkim jak 1 ms. Ma (dodajmy) wyświetlacz IPS o rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli i cechuje się jasnością 350 nitów. Jeśli wpiszesz kod IT01092021B, to zapłacisz za niego o 300 złotych mniej – 1699 zł.

Gdzie szukać takich ofert? W naszej strefie, rzecz jasna

Te i inne produkty w dobrych cenach znajdziesz w naszej strefie SchoolBoom 2021. Zajrzyj tam też po cenne porady naszych ekspertów, jak również po rewelacyjne nagrody, jakie możesz wygrać w konkursach przygotowanych wraz z naszymi partnerami z okazji powrotu do szkoły.

