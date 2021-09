Oficjalny powrót do szkoły już za nami, ale wiadomo, że pierwsze dni posłużą raczej rozruchowi. To nie potrwa jednak długo i lada moment wrócimy też do nauki. Mamy zatem ostatni moment, by upewnić się, że mamy wszystko, czego potrzeba.

Trudno o powrót do nauki bez podręczników do zajęć dodatkowych, bez zeszytów w kratkę i w linie, bez piórnika wypełnionego akcesoriami, bez przyrządów do geometrii, no i wreszcie bez plecaka, do którego to wszystko można zapakować. Dobrze jednak, jeśli na wyprawkowej liście nie zabraknie też podstawowych urządzeń, dzięki którym albo nauka będzie w ogóle możliwa, albo też po prostu stanie się zdecydowanie bardziej efektywna. Eksperci benchmark.pl postanowili skondensować swoją wiedzę i tak oto powstał ten podsumowujący poradnik.

Jaki laptop wybrać do szkoły? A może lepiej tablet?

W dzisiejszych czasach bez komputera ani rusz, a w latach szkolnych to już w ogóle. Nie mamy tu na myśli tylko zdalnej nauki, ale pecet z dostępem do Internetu otwiera przed uczniami drzwi do niekończących się pokładów rzetelnej wiedzy i najrozmaitszych rozwiązań ułatwiających jej przyswajanie. Powołując się na swoje doświadczenie eksperci benchmark.pl polecają w tworzonych przez siebie rankingach komputery stacjonarne i laptopy. Dostępność tych pierwszych jest aktualnie nieco ograniczona, ale w przypadku notebooków ten problem nie występuje.

Laptopy mają w dodatku tę przewagę nad „blaszakami”, że są przenośne, więc nie trzeba godzinami siedzieć przy biurku – można też zabrać taki komputer ze sobą do drugiego pokoju, do ogrodu czy nawet do pociągu. Jeszcze bardziej mobilny jest tablet, który może do pewnego stopnia stanowić alternatywę dla laptopa, choć zdecydowanie mniej uniwersalną. Poniżej znajdziesz kilka propozycji z obu kategorii.

Sprawdź rankingi laptopów i tabletów przygotowane przez naszych ekspertów:

Najważniejsze urządzenia peryferyjne na biurko ucznia

Na biurku ucznia nie może też zabraknąć kluczowych peryferiów. Mamy tu na myśli myszkę, kamerkę internetową czy też słuchawki z mikrofonem. Komplet akcesoriów, dzięki którym korzystanie z komputera będzie wygodniejsze, pomogą ci wybrać nasi eksperci, nieprzerwanie przyglądający się trendom i regularnie testujący urządzenia z tych poszczególnych kategorii. To, co polecają, znajdziesz w zestawieniach wymienionych na liście poniżej.

Sprawdź zestawienia przygotowane przez ekspertów benchmark.pl:

… I peryferia niekoniecznie na biurko

Są też urządzenia, które mogą, ale nie muszą znaleźć się akurat na biurku ucznia. Mimo to dobrze, żeby były w jego pokoju albo przynajmniej niedaleko. Po pierwsze jest to router zapewniający szybkie i niezawodne połączenie z Internetem. Doskonale, jeśli obsługuje standard Wi-Fi 6, ale istotniejsze jest to, by oferował silny sygnał. Nie powinno też zabraknąć drukarki (a najlepiej urządzenia wielofunkcyjnego) – to sprzęt, który w czasach szkoły zostanie wykorzystany niejeden raz. Eksperci benchmark.pl polecają zarówno tanie w zakupie, ale droższe w eksploatacji modele atramentowe, jak i urządzenia laserowe, które mają odwrotną charakterystykę.

Sprawdź rankingi i poradniki naszych ekspertów:

Potrzebujesz dodatkowej pomocy? A może szukasz inspiracji? Jeśli chcesz dobrze przygotować się (lub swoje dziecko) do powrotu do nauki, to koniecznie zajrzyj do naszej strefy SchoolBoom 2021, gdzie czeka na ciebie mnóstwo porad, polecanych produktów i innych atrakcji.

Źródło: informacja własna