Wciąż jeszcze chcemy żyć wakacjami, ale trzeba już też zacząć myśleć o powrocie do szkoły. Ten zawsze stanowi pewne wyzwanie – zarówno dla uczniów i studentów, jak i tych, których zadaniem jest przekazanie im wiedzy.

Back to School, czyli powrót do szkoły – czego potrzebuje współczesny uczeń?

1 września uczniowie wrócą do nauki, a dla najmłodszych właśnie tego dnia dopiero się ona rozpocznie. Studenci zaś dołączą do nich miesiąc później. Jednym i drugim pozostało jednak niewiele czasu na to, by przygotować się na ten powrót. Koniecznie muszą się wyposażyć w podręczniki i zeszyty ćwiczeń, w zeszyty i wypełnione akcesoriami piórniki, w strój na WF i buty na zmianę, a także w plecaki, do których będzie trzeba to wszystko spakować. Czy na tym koniec? W żadnym razie – nie jesteśmy nawet w połowie.

Po pierwsze: komputer i akcesoria do niego

Współczesny uczeń do nauki potrzebuje komputera. Może to być komputer stacjonarny – całkiem wydajną maszynę do nauki bez problemu dostaniesz za 2000-2500 złotych. Można też spróbować sił w samodzielnym składaniu – jeśli interesuje cię ta opcja, to sprawdź nasz poradnik dla początkujących. Powinno wyjść taniej niż kupowanie gotowego zestawu.

Do takiego komputera trzeba też oczywiście kupić urządzenia peryferyjne. Przyda się dobry monitor – z wyświetlaczem o przekątnej na poziomie 24-27 cali i rozdzielczości Full HD lub wyższej. To pozwoli na wygodną i efektywną naukę, z dwoma oknami obok siebie. Zwróć też uwagę na to, by konstrukcja umożliwiała regulację położenia ekranu, a samo urządzenie oferowało funkcje ochrony oczu. Innymi słowy: zadbaj o swoje zdrowie. Za stosunkowo nieduże pieniądze możesz na przykład wyhaczyć model AOC 27G2U5/BK, spełniający wspomniane wymagania.

Niezbędna jest również wygodna klawiatura, na której będzie się po prostu dobrze pisać. Powinna mieć podpórkę pod nadgarstki, aby nie męczyć dłoni, a do tego oferować łatwy dostęp do funkcji multimedialnych. Praktycznym dodatkiem jest podświetlenie, ułatwiające korzystanie z komputera po zmroku, ale nie jest to element absolutnie konieczny. Dlatego z czystym sumieniem możemy polecić model Logitech Corded Keyboard K280e, którego cena nie przekracza stówki.

Logicznym dopełnieniem zestawu jest gryzoń. Najlepiej, żeby była to myszka bezprzewodowa, która w żaden sposób nie będzie ograniczać ruchów. Musi też mieć czujnik, który poradzi sobie z działaniem na różnych powierzchniach. Wybór jest olbrzymi, ale jeśli chcesz jakiegoś konkretnego przykładu, to zerknij choćby na wyjątkowo minimalistyczną Microsoft Mobile Mouse 1850.

Uczeń gotowy do nauki zdalnej – z kamerką i słuchawkami

Niewykluczone, że uczniom nie będzie dane wrócić do szkoły w stu procentach. Może uda się uniknąć pełnego trybu zdalnego, ale hybrydowy, w którym część zajęć będzie jednak odbywać się na kamerkach, jest całkiem prawdopodobny. Potrzeba więc… no właśnie: kamerki. W tej kwestii sprawa jest dość jasna: za minimum wypada uznać rozdzielczość Full HD i płynność 30 klatek na sekundę. Ciekawą propozycją za mniej niż 100 złotych wydaje się więc A4Tech PK-910H.

Kamerka sprawi, że jako uczeń będziesz widziany. Trzeba też jednak zadbać o to, by być słyszanym. No i samemu też słyszeć. Tym sposobem dochodzimy do słuchawek z mikrofonem, wieńczących już listę potrzebnych akcesoriów. Przy ich wyborze należy się kierować przede wszystkim wygodną i solidną konstrukcją, ale nie bez znaczenia jest też naturalnie wysoka jakość dźwięku – w obie strony. Zapewnić to na szczęście potrafią modele nawet tańsze niż 100 złotych, a za przykład niech posłuży Creative Sound Blaster Blaze.

Na koniec chcielibyśmy wspomnieć o gadżetach, które może nie są kluczowe w temacie nauki, ale pozwalają zatroszczyć się o bezpieczeństwo dzieci chodzących do szkoły. W przypadku młodszych proponujemy rozważenie zakupu dziecięcego smartwatcha z lokalizatorem GPS, a dla tych starszych dobrym pomysłem może być wydajny, a zarazem wytrzymały smartfon – sprawdź, co przemawia za jego zakupem, a co budzi obawy.

Studencka wyprawka w 2021 roku

Przejdźmy tymczasem do studentów, którzy na uczelnie powrócą już w październiku. W co powinni się zawczasu wyposażyć?

Laptop dla studenta – lekki i wygodny

Najbardziej oczywisty wydaje się laptop. Taki komputer przyda się w domu, ale dobrze też, żeby można go było zabrać ze sobą na uczelnię – wraz z przygotowaną prezentacją czy też żeby na bieżąco pisać notatki. Dlatego najlepiej postawić na lekki laptop z wygodną klawiaturą i wyświetlaczem, w którym nie odbija się światło. Ten 14-calowy ASUS ZenBook 14 UM425IA z sześciordzeniowym Ryzenem i szybkim Wi-Fi powinien okazać się idealny.

Ten laptop ma funkcjonalnego touchpada, ale i tak zawsze wygodniejsza będzie myszka. Sprawdź nasz ranking bezprzewodowych myszek i wybierz coś dla siebie. Grunt, żeby dobrze działała na różnych powierzchniach, była ergonomiczna i trzymała co najmniej pół roku na jednym zestawie baterii.

Współczesny student to student mobilny

Studentowi przyda się też smartfon (ale pewnie już go masz), jakiś dobry smartwatch (żeby trzymać rękę na pulsie), no i czytnik e-booków. Na studiach zawsze ma się góry książek i podręczników do przeczytania, a noszenie ich wszystkich ze sobą może szybko skończyć się zwyrodnieniem kręgosłupa. Zamiast tego możesz je mieć zawsze przy sobie, na ważącym kilkaset gramów i mieszczącym się w kieszeni urządzonku, takim jak Kindle Paperwhite. Ten ma wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości, obudowę odporną na zalanie i doświetlenie ekranu, więc możesz czytać i po zmroku, i w pełnym słońcu.

Z czego oprócz Internetu, książek i podręczników wiedzę czerpie student? Z notatek, rzecz jasna. Dlatego potrzebuje sprzętu, który pozwoli mu je drukować (no i – oczywiście – kopiować od koleżanek i kolegów). Innymi słowy: na wyprawkowej liście musi znaleźć się drukarka ze skanerem. Dobre urządzenie tego typu powinno wypluwać z siebie co najmniej 10 stron na minutę, oferować automatyczny dupleks i mieć Wi-Fi dla wygodnego przesyłania treści do druku. Nie bez znaczenia są też niskie koszty eksploatacji. Może HP DeskJet Plus Ink Advantage 6075 trafi więc w twój gust.

Student – podobnie jak uczeń – nie obejdzie się bez słuchawek. W tym przypadku postawilibyśmy jednak raczej na „dokanałówki”. Jakie? Wybór jest bardzo szeroki, a dobre modele o przyzwoitej jakości dźwięku i z wbudowanym mikrofonem, można kupić już za mniej niż 50 złotych. Spójrz na JBL T110, a przekonasz się, że to nie ściema.

A czego potrzebuje nauczyciel i wykładowca?

Końcówka wakacji to czas, w którym odpowiednio przygotować muszą się też nauczyciele i wykładowcy. Muszą być gotowi na obydwa scenariusze: zarówno ten zakładający powrót do szkół i na uczelnie, jak i ten, według którego zajęcia będą prowadzić w domu.

Jabra PanaCast 20 – profesjonalne podejście do tematu

W tym drugim przypadku absolutnym niezbędnikiem jest kamerka. Dobrze jest wreszcie zadbać o to, by nagrywała wideo w wysokiej jakości, tak jak kamera osobista Jabra PanaCast 20. Nie tylko rejestruje obraz w rozdzielczości 4K, ale też wykorzystuje sztuczną inteligencję, dzięki czemu na bieżąco optymalizuje obraz, tak by wszyscy dobrze widzieli nauczyciela czy wykładowcę i to, co próbuje on pokazać swoim podopiecznym. Inteligentny Zoom sprawia zaś, że jako prowadzący zajęcia zawsze znajdujesz się w centrum kadru.

Zintegrowana osłona w PanaCast 20 pozwala w dodatku zadbać o prywatność, a przysłowiową wisienką na torcie jest konstrukcja pomyślana w taki sposób, by kamerę dało się zamontować praktycznie na każdym laptopie czy też monitorze. Nie potrzebujesz też żadnych sterowników – podłączasz urządzenie do komputera i możesz rozpocząć lekcję lub wykład.

Jeszcze jednym, co wyróżnia PanaCast 20, jest tryb obrazu w obrazie (Picture in Picture). Przy użyciu sztucznej inteligencji umożliwia on łączenie dwóch strumieni wideo w jeden i to w czasie rzeczywistym. W głównym obrazie wyświetlane jest zbliżenie na twarz wykładowcy, a w mniejszym okienku – prezentacja. Co więcej: rozwiązanie jest kompatybilne ze wszystkimi platformami UC.

Co jeszcze przyda się nauczycielowi?

Dobrze też jest wyposażyć się w słuchawki z mikrofonem, dzięki którym równie dobrze, co widać, będzie cię słychać. Zwróć uwagę na to, by w obie strony działał system redukcji szumów. Dzięki temu ciebie nic nie będzie rozpraszać podczas prowadzenia zajęć, a twoi uczniowie będą słyszeć, to co mówisz i... nic więcej – żadnych zakłóceń.

Nauczyciele i wykładowcy potrzebują też drukarki i ze względu na to, że drukować będą pewnie sporo, lepszym rozwiązaniem może być dla nich monochromatyczna drukarka laserowa, bo w tym przypadku koszty wydruku są wyraźnie niższe, a prędkość - wyższa. Na polecenie zasługuje na przykład Brother DCP-L2532DW – model, który poza wspomnianymi atutami może jeszcze pochwalić się łącznością Wi-Fi oraz funkcjami skanowania i kopiowania.

I jak? Jesteś gotowy na powrót do szkoły? A może masz jakieś pytania? W razie czego eksperci benchmark.pl są do twojej dyspozycji.