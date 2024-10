Lot w dowolne miejsce w Europie w mniej, niż godzinę? Z tym samolotem to możliwe

Concorde był pierwszym samolotem naddźwiękowym używanym komercyjnie. Chińczycy szykują natomiast jego nowoczesną interpretację. Model ma być jeszcze szybszy, a lot z Pekinu do Nowego Jorku może trwać tylko 2 godz.

Chińska firma przeprowadziła test wyjątkowo szybkiego samolotu pasażerskiego. Prototyp może osiągać prędkości, które aż trudno sobie wyobrazić. Wyprzedził wiele wojskowych myśliwców, jest też znacznie szybszy od najlepszej jak dotąd maszyny tego typu - słynnego samolotu Concorde.

Prototyp chińskiego samolotu jest superszybki

Koncept powstał w chińskiej firmie Space Transportation, która zajmuje się technologiami używanymi również w kosmosie. Nazywa się Yunxing i w założeniu ma być wyjątkowo szybkim samolotem pasażerskim. Maszyna ma kompozytową konstrukcję, odporną na ekstremalne warunki i wysokie prędkości. Ciekawą cechą maszyny jest możliwość pionowego startu i lądowania.

Prototyp Yunxing udanie przeszedł pierwsze testy. Samolot może osiągnąć prędkość Mach 4. Oznacza to około 4930 km/h. To bardzo szybko, co potwierdza porównanie z innymi samolotami:

Boeing 737-800 (znany choćby z linii lotniczych RyanAir) - około 840 km/h

Boeing 747 (Jumbo Jet) - około 900 km/h

myśliwiec F-16 Fighting Falcon - około 2124 km/h (Mach 2)

Concorde - około 2,180 km/h (Mach 2,04)

myśliwiec MIG-25 Foxbat - około 3000 km/h (Mach 3,2)

myśliwiec Lockheed SR-71 Blackbird - około 3540 km/h (Mach 3,3)

chiński prototyp Yunxing - 4930 km/h (Mach 4)

bezzałogowy samolot NASA/Lockheed X-43A - 9,800 km/h (Mach 9,6)

Chiński następca Concorde’a

Concorde był pierwszym naddźwiękowym samolotem pasażerskim w historii, który znalazł komercyjne zastosowanie. Lot z Londynu do Nowego Jorku trwał około 3,5 h. To dwa razy szybciej, niż w przypadku tradycyjnych samolotów pasażerskich.

Chiński Yunxing - jeśli wejdzie do produkcji i zostanie wykorzystany - może skrócić czas podróży z Pekinu do Nowego Jorku do zaledwie 2 godzin. Dziś trzeba na to poświęcić od 13 do nawet 16 godzin. Loty testowe kolejnego prototypu samolotu - tym razem pełnowymiarowego samolotu supersonicznego - mają się odbyć w 2027 roku. Nie znamy natomiast daty planowanego wprowadzenia Yunxing do komercyjnego użycia.

Źródło: Interesting Engineering