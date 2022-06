22 lutego Premier Mateusz Morawiecki podwyższył poziom alarmowy dotyczący bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w naszym kraju z ALFA–CRP do CHARLIE-CRP. Wczoraj podpisane zostało zarządzenie, na mocy którego przedłużono ten stan.

Przedłużenie CHARLIE-CRP w Polsce

Trzecim z czterech stopni alarmowych dotyczących cyberbezpieczeństwa, które funkcjonują w polskim prawie jest właśnie CHARLIE-CRP. Do kiedy obowiązywać będzie on na terenie naszego kraju? Trudno to obecnie określić, ale wczorajsze zarządzenie obliguje do stosowania się do zasad, które narzuca ten stopień do 30 czerwca 2022 roku. Nie wiadomo co będzie dalej.

CHARLIE-CRP - co to oznacza?

Stopień CHARLIE CRP wprowadzany jest wtedy, gdy pozyskane zostaną informacje o zagrożeniu cyberatakiem terrorystycznym.

Ogłoszenie danego stopnia to przede wszystkim wzmożenie czujności służb dbających o bezpieczeństwo kraju. Jaki obowiązki nakłada CHARLIE-CRP na takie służby?

To między innymi całodobowe dyżury osób odpowiedzialnych za kluczowe systemy niezbędne do funkcjonowania organów państwowych oraz przygotowanie się na możliwość wystąpienia takiego ataku.

Warto na koniec dodać, że wspomniane we wstępie zarządzenie przedłuża także obowiązywanie drugiego stopnia bezpieczeństwo BRAVO, który dotyczy prawdopodobieństwa wystąpienia ataku terrorystycznego i ma charakter prewencyjny.

Źródło: gov.pl