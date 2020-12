Przeglądarka Huawei została wzbogacona o nowy typ treści w „newsfeedzie” – to podcasty najpopularniejszych kanałów i stacji w naszym kraju. Jak uzyskać do nich dostęp?

Przeglądarka Huawei wzbogacona o podcasty

Gdy drogi Huawei i Google musiały się rozejść, wielu obawiało się, że ten pierwszy nie będzie miał zbyt wiele do zaoferowania swoim użytkownikom. Wiemy już, że stało się zupełnie inaczej – jego sklep AppGallery eliminuje niedostatki w błyskawicznym tempie, a autorskie aplikacje okazują się równie dobre, co te googlowskie. Świetnie na co dzień sprawdza się na przykład (instalowana fabrycznie na każdym smartfonie chińskiego giganta) Przeglądarka. Ta ostatnio dorobiła się podcastów.

Podcasty jako źródło informacji o świecie

Przeglądarka Huawei – jak sama nazwa wskazuje – służy do przeglądania. Konkretnie do surfowania po sieci: odwiedzania stron internetowych, szukania informacji, ale też odkrywania treści w postaci ciekawych wiadomości, artykułów i materiałów multimedialnych. W ramach ostatniej aktualizacji „newsfeed” został wzbogacony o podcasty. Wśród nich znajdują się najnowsze materiały z popularnych kanałów o rozmaitej tematyce. Możesz trafić na przykład na Poranne Rozmowy RMF FM i możesz posłuchać Krzysztofa Gonciarza. Jest też Raport o Stanie Świata Dariusza Rosiaka, Strefa Psyche SWPS, Halo Radio czy Weszło.fm.

Jak włączyć podcasty w Przeglądarce Huawei?

Odpowiedź na to pytanie przynosi film, który możesz obejrzeć poniżej (a jeśli nie możesz to instrukcja pisana przedstawia się następująco: uruchom Przeglądarkę, otwórz serwis informacyjny, przewiń trochę w dół i wybierz zakładkę Podcasty).

Wypada podkreślić, że słuchanie podcastów jest możliwe z poziomu Przeglądarki i bez konieczności przechodzenia na stronę nadawcy – dzięki SQUID News.

Źródło: Huawei

Czytaj dalej o ekosystemie Huawei: