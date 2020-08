Huawei Together 2020

Nie tylko smartfony, ale też inne urządzenia, są konieczne, by stworzyć praktyczny ekosystem produktowy. Sam ekosystem to jednak nie wszystko.

Minęły już czasy, gdy na jednym produkcie czy jednej kategorii, firma mogła zbudować silną pozycję rynkową. Dziś to ekosystem produktowy tworzy przywiązanie do marki i nawet taki gigant technologiczny jak Huawei jest tego świadom.

Sam ekosystem też nie wystarcza. Można mieć masę produktów w portfolio, które razem nie zgrywają się w jedną spójną całość, a konsumenci nawet nie zdają sobie sprawy, że oprócz telefonu, można kupić na przykład ciekawy router, jedyny, który wykorzysta w pełni potencjał danego urządzenia mobilnego. Dlatego oprócz ekosystemu potrzebna jest strategia, która pokaże użytkownikom jak powinni używać urządzeń i co można uzyskać z ich współpracy. A także technologia, która tę współpracę umożliwi.

Strategia 1+8+N

Huawei swoją strategię nazwał oryginalnie, bo 1+8+N. Wyjaśnijmy sobie znaczenie tej nazwy.

1, bo jeden smartfon, by wszystkim rządzić. 8 bo osiem najpotrzebniejszych czy też najpopularniejszych urządzeń, które łączymy z telefonem, a dla których jest on niezastąpionym źródłem dodatkowych treści. Wśród nich laptopy, tablety, głośniki, smartwatche, słuchawki.

N, bo wokół tego rozciąga się sfera Nieskończoności, jak to pozwoliłem sobie nazwać, czyli świat technologii rozrywkowych, inteligentnego domu, biura zdalnego, podróży oraz zdrowia. Technologii czyli urządzeń, które współpracują ze smartfonem, ale są postrzegane bardziej jako produkty i usługi dalszej potrzeby.

Cała strategia 1+8+N nie miałaby jednak sensu, gdyby nie istniał nośnik informacji, który spaja działanie tych wszystkich urządzeń. Jest nim Huawei Share, czyli autorska technologia komunikacji międzyproduktowej. Gdy jest aktywna, wystarczy praktycznie jedno dotknięcie ekranu, zetknięcie urządzeń czy kliknięcie na pulpicie, by łączone urządzenia zaczęły ze sobą wymieniać dane.

Posiadacz telefonu z Huawei Share spotyka się zwykle w chwili gdy chce przesłać zdjęcia lub wideo z jednego na drugi telefon. Ale na tym nie koniec. Huawei Share pozwala na współpracę na linii smartfon-komputer, smartfon-tablet, smartfon-głośnik, smartfon-zegarek, smartfon-router.

Huawei Together 2020

Takie połączenie jest szybkie i bezproblemowe, a by podkreślić jego znaczenie, Huawei przygotował kampanię Together 2020. Okazuje się, że wielu posiadaczy sprzętu Huawei jeszcze nie wie, że potrafi on wygodnie się komunikować ze sobą. Firma dba zatem, by klienci już na samym początku przygody z jej produktami wiedzieli czym jest Huawei Share.

Pomocna jest też akcja darmowej instalacji naklejek z tagami NFC na laptopach MateBook X 2017, MateBook D 14 2018, MateBook D 15 2018, MateBook 13 2018 i MateBook X Pro 2018. To urządzenia, które dotychczas były pozbawione szybkiego sposobu nawiązywania połączeń w ramach Huawei Share ze smartfonami. Taką naklejkę dostaniemy w salonach serwisowych marki.

Tekst powstał we współpracy z Huawei