Jednym z najbardziej nurtujących deweloperów aplikacji zagadnień jest opłacalność umieszczania aplikacji w danym sklepie. Bo to nie oznacza tylko wgranie jej do zasobów, a często także dostosowanie do innych wymogów stawianych przez dany sklep.

To nie wszystko. Szanujący zarówno klienta jak i swój czas deweloper będzie dbał o rozwój aplikacji i dostosowywanie jej do wymogów nowych wersji systemu. Nie tylko jej aktualizacje, ale też komunikację z użytkownikami. Warto też, by aplikacja wykorzystywała dobrze potencjał sprzętu na jaki jest przeznaczona. Każde z tych zadań zabiera czas, a trzeba pomnożyć to przez liczbę sklepów, w których są obecne produkty dewelopera.

AppGallery to nie alternatywa, to niezależny sklep z aplikacjami

AppGallery, o którego rozwoju wspomnieliśmy w ostatnim tekście podsumowującym tegoroczną Huawei Developer Conference Polska (HDC Polska), to sklep z aplikacjami dla systemu Android. Jednak nie jest to jedynie repozytorium (zbiornica), które powiela zawartość oficjalnego sklepu Google Play. Wręcz przeciwnie, to nawet nie alternatywa dla Google Play w dosłownym tego słowa znaczeniu.

AppGallery stworzono z myślą o ekosystemie Huawei Mobile Services, który choć bazuje na platformie Android, jest przeznaczony przede wszystkim dla smartfonów i tabletów Huawei, które nie pracują pod kontrolą usług Google. Dlatego AppGallery nie jest czymś jedynie na miarę APKPure czy APK Mirror. To sklep klasy Google Play czy AppStore. I jeśli ktoś z was jest deweloperem i zastanawia się, czy i kiedy dołączyć do AppGallery, odpowiedź jest krótka – „tak warto dołączyć” i „należy to zrobić teraz”.

Dlaczego warto dołączyć do AppGallery?

Krótka odpowiedź brzmi - „bo się opłaca”. Jej rozwinięcie, to wyliczenie narzędzi i korzyści jakie otrzymuje deweloper, który planuje umieścić swoją aplikację w AppGallery.

po pierwsze w procesie powstawania aplikacji pierwsze skrzypce gra deweloper, ale w AppGallery nie jest w tym osamotniony. Przypisani do danego projektu inżynierowie Huawei na każdym etapie służą pomocą, tak by efektywnie dostosować aplikację do wymogów ekosystemu HMS,

zestaw narzędzi deweloperskich jest tworzony przez firmę, która odpowiada za tworzenie szerokiej gamy urządzeń, na których aplikacja może działać, dlatego idealnie eksploatuje ich potencjał,

obecność w ekosystemie HMS nie ogranicza się do wprowadzenia aplikacji do AppGallery, deweloper dostaje możliwość promowania swojego produktu za pomocą reklam połączonych z innymi rozwiązaniami Huawei, w przeglądarce, integrowania ze swoim oprogramowaniem mechanizmów map, wyszukiwania, sztucznej inteligencji,

deweloper po dodaniu aplikacji do AppGallery może też otrzymać wsparcie z działu marketingu i komunikacji, które najlepiej wiedzą jak dotrzeć z produktami do użytkownika na każdym etapie rozwoju aplikacji.

Jest jeszcze jeden istotny argument. By oprogramowanie zaistniało jako pełnowartościowe na wszystkich produktach marki Huawei, które stanowią znaczny odsetek obecnych na świecie urządzeń mobilnych, dziś musi ono przejść ścieżkę integracji z AppGallery.

Dlaczego teraz należy dołączyć do AppGallery?

Rok temu można było mieć wątpliwości jak potoczą się losy AppGallery. Bo choć sklep ten już od 2018 roku zwiększał swoje obroty, to na początku nawet zmiana z 10 na 20 użytkowników oznacza wzrost o 100%. Ważne by utrzymać trend wzrostowy i to udało się w przypadku AppGallery. Rośnie też liczba użytkowników, obecnie jest to 460 milionów.

W Polsce największy przyrost liczby nowych użytkowników względem poprzedniego miesiąca miał miejsce w maju. Teraz mamy stały dopływ użytkowników każdego miesiąca.

Jeśli aplikacja jest dobra, to wejście z nią do AppGallery na pewno nie będzie strzałem w ciemno

Deweloper ma więc obecnie gwarancję, że nie dołącza do rosnącego sklepu tylko dlatego, że jest on nowinką, ale dlatego, że utrzymuje wzrost już od dawna. Wzrost liczby użytkowników przekłada się na wzrost dochodów z udostępniania aplikacji. Są deweloperzy, którzy w AppGallery znaleźli nie tylko dodatkowe, ale wręcz główne, albo co najmniej równorzędne źródło dochodów.

Na dodatek w 2020 roku Huawei zainwestował tylko w Polski rynek aplikacji 20 milionów złotych.



Aplikacje, które niedługo pojawią się lub właśnie się pojawiły w AppGallery w wersji natywnej dla HMS

Do tej pory do społeczności deweloperów w AppGallery dołączyło 2 miliony programistów. Wprowadzili oni do tej pory około 96 tysięcy aplikacji zintegrowanych z HMS. Warto pamiętać, że nie jest to łączna liczba aplikacji w AppGallery, gdyż w tym sklepie znajdziemy także aplikacje działające bezproblemowo na nowych telefonach marki Huawei, ale wciąż zbudowane na bazie wytycznych dla ekosystemu Google. AppGallery dostępne jest w 170 krajach.

Sukces AppGallery potwierdzi słuszność decyzji o uniezależnieniu się od Google

Przytaczane przez prelegentów podczas HDC Polska historie aplikacji, które w AppGallery zanotowały ogromne wzrosty, świadczą o tym, że Huawei nie rzuca słów na wiatr. I nie może, bo sukces AppGallery będzie dla Huawei środkiem, który umożliwi powrót na szczyt.





Nie ulega wątpliwości, że telefony tej marki prezentują wysoki poziom technologiczny, są dopracowane. To co wciąż wiele osób poddaje w wątpliwość to ich użyteczność widziana przez pryzmat dostępności aplikacji. Ten pogląd z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc, staje się coraz trudniejszy do obrony, właśnie dzięki rozwojowi oferty AppGallery.

Nowatorskie technologie, konstrukcje telefonów, funkcje wspierające ich komunikacje jak Huawei Share obronią się same, gdy w parze z ich rozwojem będzie rozwijać się AppGallery.

Dziś AppGallery jest trzecią siłą w świecie mobilnych sklepów z aplikacjami. W historii telefonów były już próby zdetronizowania Androida, bo iOS to inna bajka. Autorski system operacyjny Huawei ma moim zdaniem znacznie większe szanse, bo stoi za nim znacznie potężniejszy już dziś ekosystem, w którym AppGallery odgrywa kluczową rolę.

Tekst powstał we współpracy z Huawei

