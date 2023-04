Vivaldi Technologies właśnie udostępniła najnowszą stabilną wersję swojej przeglądarki internetowej. Vivaldi 6.0 to naprawdę spora aktualizacja, która wprowadza m.in. obsługę dwóch nowych funkcji - Obszarów roboczych oraz dostosowywania ikon. Sprawdźmy, z czym mamy do czynienia.

Najpierw zacznijmy od usystematyzowania wiedzy na temat samej przeglądarki Vivaldi. Otóż jest to darmowa przeglądarka internetowa, która została stworzona w 2016 roku przez byłego CEO firmy Opera Software ASA – Jona Stephensona von Tetzchnera. Aktualnie przeglądarka ma dość marginalny udział na ryku, posiadając około 2,3 miliona aktywnych użytkowników w sieci. Nie zmienia to jednak faktu, iż mamy do czynienia z nowoczesną i szybką przeglądarką, która posiada masę ciekawych funkcji. I właśnie tym tematem zespół odpowiedzialny za rozwój Vivaldi rozpoczyna informację o nowościach:

Z przyjemnością ogłaszamy premierę Vivaldi na komputery w wersji 6.0, a w niej nowe funkcje – przestrzenie robocze i edytor ikon interfejsu! Vivaldi oferuje jeszcze więcej funkcjonalności i możliwości personalizacji niż kiedykolwiek wcześniej.

Przeglądarka Vivaldi 6.0 – Obszary robocze

Obszary robocze jest funkcją zarządzania kartami, którą możecie kojarzyć z innych przeglądarek internetowych. Przestrzenie te zawierają zakładki, które po uruchomieniu wyświetlają tylko karty z danej grupy. Obszary te są zapamiętywane między sesjami i można ich tworzyć tyle, ile potrzebujemy. Co istotne, opcje układania zakładek i kafelków w przeglądarce Vivaldi działa w połączeniu z obszarami roboczymi.

Każdy obszar roboczy i liczba zawartych w nim zakładek, jest wyświetlana pod przyciskiem „Obszary robocze”. Opcje zarządzania obejmują chociażby zmianę nazw obszarów roboczych, usuwanie ich, kopiowanie wszystkich łączy lub hibernację (w celu zwolnienia pamięci RAM).

Przeglądarka Vivaldi 6.0 – Niestandardowe ikony

Drugą istotną aktualizacją w najnowszej wersji przeglądarki, są konfigurowalne ikony. Vivaldi oferuje już wiele opcji dostosowywania: możesz zmieniać menu kontekstowe, paski narzędzi i dostosowywać aktualnie używany motyw. Obsługa niestandardowych ikon dodaje kolejną opcję dla użytkowników, a jedynie o czym trzeba pamiętać, to format i rozmiar ikon. Obrazy muszą być w formacie BMP lub SVG oraz posiadać wymiary 28x28 pikseli.

Podmiana grafik to kwestia sekund, a podgląd pozwoli nam łatwo sprawdzić, jak będzie wyglądał nowy przycisk. Każdy motyw może mieć własny zestaw niestandardowych ikon – Vivaldi na swojej stronie zaprezentował niektóre z nich, w tym motyw inspirowany systemem Windows 95.

Chcemy by Vivaldi był dla Ciebie niczym cyfrowy dom – Twoim miejscem pracy, odpoczynku i zabawy w sieci. Chcemy byś czuł się jak u siebie – by Twoja przeglądarka odzwierciedlała Twoją osobowość, gusta i potrzeby.

A Wy jak oceniacie zmiany w Vivaldi? Jak często korzystacie z tej przeglądarki? Wyraźcie swoją opinię w komentarzach!

Źródło: Vivaldi