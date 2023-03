OpenAI rozwija dla ChatGPT projekt wtyczek do przeglądarek internetowych. Takie oprogramowanie pozwoli modelowi językowemu działać w czasie rzeczywistym. Do czego sztuczna inteligencja będzie zdolna?

Aktualizacja danych ChatGPT dzięki wtyczkom

ChatGPT ma wiele problemów z danymi, ponieważ jego baza nie jest aktualizowana od września 2021. Implementacja jego oprogamowania do wtyczki dla przeglądarki internetowej, pozwoli sztucznej inteligencji ograniczyć ilość błędów. Będzie dysponowała bazą danych, która dostarczy jej możliwości treningu i pozwoli na bieżąco aktualizować informacje.

ChatGPT nie tylko przestanie upierać się, że niektórzy zmarli żyją i mają się dobrze. Będzie można mu ufać w takim samym stopniu co sieci internetowej i zapytać o pogodę, aktualny czas, rozkłady jazdy pociągów lub wyszukanie dogodnej trasy przejazdu przez zatłoczone miasto.

Nowe funkcjonalności ChatGPT dzięki wtyczkom

Istotniejsze jest jednak to, że wtyczki pozwolą tworzyć interfejsy, z którymi sztuczna inteligencja będzie mogła wchodzić w interakcje. Przykład takiego funkcjonowania prezentuje tweet Grega Brockmana, współzałożyciela OpenAI:

Odpowiedni zestaw dodatków pozwala wykorzystać ChatGPT do realnych działań. Sztuczna inteligencja decyduje o wyborze przepisu i na jego podstawie dokonuje zamówienia odpowiednich produktów spożywczych.

W tym przypadku o finalizacji zakupu decyduje człowiek, ale mechanizmy pozwalające ChatGPT na więcej, są możliwe. Zarządzanie domowym budżetem może też być z jego udziałem wyjątkowo efektywne, ale oznacza też otworzenie potencjalnej puszki Pandory. SZtuczna inteligencja zyska ogromną władzę nad naszym życiem.

Jakie zagrożenia oznaczają wtyczki z oprogramowaniem OpenAI?

Dodatki do przeglądarek wymagają uwagi użytkownika, a ChatGPT pomógł już hakerom w skutecznej infekcji tą drogą. W tym miesiącu z Chrome Web Store zstała wycofana wtyczka, która pod pozorem dodawania przeglądarce internetowej Google funkcji ChatGPT, dokonywała kradzieży tożsamości.

Ofiary spotykało przejęcie konta na portalu społecznościowym Facebook, które następnie było wykorzystywane do przesyłania spamu. Skutki nie były szczególnie drastyczne, ale identyczna infekcja może pozbawić nas skrzynki e-mail, a ofiary cyberprzestępców orientowały się co jest przyczyną ich problemów bardzo późno. Wielu korzystało ze złośliwego oprogramowania jeszcze przez pewien czas po przejęciu konta.

Kiedy można spodziewać się wtyczek z ChatGPT?

Oczywiście, OpenAI zamierza rekomendować tylko bezpieczne dodatki. Z informacji przekazanych przez portal Techspot wynika, że testy implementacji ChatGPT do wtyczek dla przeglądarek internetowych są na etapie beta i “ograniczone do kilku programistów i subskrybentów ChatGPT Plus”. OpenAI zamierza stopniowo udostępniać wyniki i dodawać użytkowników, zainteresowanych dołączeniem do projektu.

Na stronie OpenAI znajdziemy także aktualną listę wtyczek, które współpracują z modelem językowym ChatGPT. Obecnie (stan na 26. marca 2023) są to:

Expedia,

FiscalNote,

Instacart,

KAYAK,

Klarna,

Milo,

OpenTable,

Shopify,

Slack,

Speak,

Wolfram,

Zapier.

Warto zwracać na tę listę uwagę, ponieważ złośliwe oprogramowanie jest prawdopodobne, a użytkownik w obliczu przestępstwa dużo ryzykuje. Współcześnie metody zabezpieczeń stosowane przez banki i administrację publiczną nie są wystarczające w obliczu możliwości oprogramowania dostarczanego przez OpenAI oraz produkty podobne.

