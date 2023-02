Poznaliśmy bardzo istotną datę z punktu widzenia wszystkich sympatyków smartfonów produkowanych przez Xiaomi. Nowe flagowce tuż, tuż.

Kiedy premiera Xiaomi 13?

Owszem, Xiaomi 13 i Xiaomi 13 Pro zostały zaprezentowane w pełnej krasie jeszcze pod koniec grudnia, ale dla nas nie było to elektryzujące wydarzenie, ponieważ dotyczyło wyłącznie rynku chińskiego. Swoim zwyczajem producent z poślizgiem zorganizuje konferencję poświęconą europejskiej części świata.

Kiedy konkretnie? Cieszący się obecnie bardzo dużą popularnością Chat GPT tego nie wie, ale Lei Jun już tak. Założyciel Xiaomi potwierdził termin w bardzo ciekawy sposób, ale jeszcze ważniejsze wydaje się to, iż postawiono na 26 lutego. Chiński producent pojawi się na Mobile World Congress 2023 w Barcelonie. To jedne z najważniejszych branżowych targów, a Xiaomi 13 i Xiaomi 13 Pro powinny być tam mocnymi akcentami.

Xiaomi 13 Pro, czyli flagowiec pełną gębą

To właśnie w Xiaomi 13 Pro zamknięto wszystko to, co aktualnie omawiany producent ma najlepszego. Urządzenie oferuje bardzo duży, 6.73-calowy wyświetlacz LTPO OLED 1440 x 3200 pikseli z odświeżaniem 120 Hz oraz zakrzywiony krawędziami, procesor Qualcom Snapdragon 8 Gen 2, do 12 GB RAM oraz baterię 4820 mAh z szybkim ładowaniem 120W oraz bezprzewodowym ładowaniem 50W.

Na wyróżnienie zasługuje tu także aparat fotograficzny. Składa się z trzech obiektywów, szerokokątnego, ultraszerokokątnego oraz tele, odpowiednio z matrycami 50.3 Mpix, 50 Mpix i 50 Mpix. Ma optyczną stabilizację obrazu i zoom optyczny 3.2x. Do współpracy przy tym elemencie specyfikacji producent znów zaprosił firmę Leica. To właśnie możliwości foto-wideo są, obok gabarytów i technologii ładowania baterii, największymi różnicami względem Xiaomi 13.

Skromniejszy, ale też mocny Xiaomi 13

W przypadku Xiaomi 13 należy mówić o płaskim ekranie OLED o przekątnej 6.36 cala i rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli, aczkolwiek też z odświeżaniem 120 Hz. Bateria jest minimalnie mniejsza, ma pojemność 4500 mAh i obsługuje wolniejsze (ale wciąż szybkie) ładowanie 67W. Ładowanie bezprzewodowe i tu ma jednak moc 50W. Też potrójny aparat fotograficzny cechuje się skromniejszą konfiguracją 50 Mpix + 10 Mpix + 10 Mpix, ale to też odpowiednio obiektywy szerokokątny, ultraszerokokątny oraz tele.

Co bardzo istotne z punktu widzenia osób planujących sięgnięcie po Xiaomi 13, współdzieli on z większym i droższym modelem nie tylko procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, ale też zasoby pamięci (do 12 GB RAM i do 512 GB pamięci wewnętrznej), przedni aparat 32 Mpix, oprogramowanie (Android 13, MIUI 14) oraz wodoszczelność zgodną z klasą IP68.

Ile mogą kosztować smartfony serii Xiaomi 13?

Na rynku chińskim ceny Xiaomi 13 zaczynają się od 3999 juanów, a w przypadku Xiaomi 13 Pro startują z poziomu 4999 juanów. Wprawdzie przeliczając to na złotówki mamy około 2600 złotych oraz 3200 złotych, ale w chwili premiery smartfonów w oficjalnej Polskiej dystrybucji ceny będą zauważalnie wyższe. W przypadku serii Xiaomi 12 musieliśmy wydać na premierę przynajmniej 3799 złotych, a trzeba pamiętać, że ostatnio niemal każdy producent wprowadza u nas swoje nowości w wyższych cenach.

Źródło: xiaomi