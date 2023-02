Dlaczego OnePlus 11 nie posiada funkcji bezprzewodowego ładowania baterii? Producent ma na to zdumiewającą odpowiedź.

OnePlus o braku ładowania indukcyjnego w OnePlus 11

Flagowe smartfony OnePlus nie zawsze okazywały się strzałami w dziesiątkę, ale zaprezentowany wczoraj OnePlus 11 wydaje się mieć spore szanse na to, aby wylądować na liście udanych projektów tej firmy. Możecie już zapoznać się z naszą recenzją omawianego modelu, Tomasz doszukał się w nim jedynie dwóch znaczących mankamentów, między innymi braku ładowania indukcyjnego.

Tyle tylko, że zdaniem producenta nie powinno się mówić o tym w negatywnym kontekście. Redakcja 9to5Google zwróciła się do niego z prośbą o komentarz, otrzymując w odpowiedzi coś, co doskonale pasuje do sugestii, jakie można było już wcześniej wyczytać między wierszami podczas zajawiania nowego modelu. A osoby z dobrą pamięcią pewnie poczują deja vu.

„Uważamy, że jeśli ładowanie przewodowe jest wystarczająco szybkie, a urządzenie może wytrzymać cały dzień użytkowania, to scenariusze, w których użytkownikowi potrzeba ładowania bezprzewodowego są ograniczone. OnePlus 11 jest w stanie naładować się od 1% do 100% w zaledwie 25 minut (27 minut w egzemplarzach w Ameryce Północnej), a więc w tym przypadku użytkownicy nie muszą często ładować telefonu.”

Producent wie lepiej, czego nie potrzeba klientowi wydającemu 4500 zł

Najlepsze telefony przez wielu utożsamiane są z brakiem kompromisów, z jakimi trzeba liczyć się w przypadku dysponowania ograniczonym budżetem i sięgania po modele ze średniej czy niższej półki. Jak widać, OnePlus postanowił jednak podjąć decyzję za swoich klientów i pozbawić ich elementu specyfikacji charakterystycznego dla smartfonów z najwyższej ligi.

Czy szybkie ładowanie baterii to zaleta? Bezsprzecznie tak. Nie ma też wątpliwości co do tego, że OnePlus 11 jest w stanie wytrzymać cały dzień bez ładowania, nasze testy to potwierdzają. Nie trafia jednak do mnie argumentacja, że jedna technologia (która swoją drogą pojawia się od pewnego czasu także w znacznie tańszych urządzeniach) zwalania z zastosowania drugiej. Tak drogi smartfon powinien posiadać zarówno szybkie przewodowe, jak i bezprzewodowe ładowanie. Decyzję o tym, czy i kiedy z nich korzystać producent powinien natomiast zostawić użytkownikowi.

Co z wspomnianym deja vu? OnePlus już w przeszłości posługiwał się podobną argumentacją. Do momentu, w którym zaczął stosować ładowanie bezprzewodowe. Ostatnio od tego odszedł i znów zaczął przekonywać wszystkich, że to żadna praktyczna technologia. Zgadzacie się?

