Dzięki niej być może zauważysz przyspieszenie działania Google Chrome na Windows 10. Na razie trwają testy, ale amerykański gigant wydaje się zdeterminowany, by wprowadzić tę funkcję na dobre.

Google Chrome na Windows 10 przyspieszy, dzięki „back-forward cache”

Google Chrome na Windows 10 otrzyma wkrótce rozwiązanie o nazwie „back-forward cache”. To prosta funkcja, polegająca na tym, że przeglądarka przechowuje pełną kopię ostatniej strony w pamięci RAM. Dzięki temu cofanie i przechodzenie dalej pomiędzy witrynami przebiega błyskawicznie – właśnie wtedy (podczas klikania „wstecz” i „dalej”) odczujemy to przyspieszenie. Równocześnie – co istotne – strona przechowywana w cache jest zamrożona i nie wykonuje żadnych skryptów.

Oczywiście nic nie jest za darmo

Ostatnia strona będzie przechowywana w pamięci RAM, co oznacza, że może wzrosnąć zużycie tej ostatniej. Cóż – dopiero co Google zredukował pobieranie tych zasobów, bo… użytkownicy skarżyli się na ten element. Pozostaje mieć nadzieję, że „back-forward cache” będzie dobrze zoptymalizowaną funkcją i nie wrócimy do tego, co było.

Warto tu jednak zaznaczyć fakt, że nie polega to na przyspieszeniu ładowania stron, a na ograniczaniu się do pojedynczego ładowania. Przeglądarka zje zatem więcej RAM-u, ale pozwoli przy okazji zaoszczędzić transfer.

A co do RAM-u, to pozostaje jednak być dobrej myśli. Funkcja „back-forward cache” w ubiegłym roku trafiła do androidowej wersji Chrome’a i najwyraźniej zdała egzamin, skoro Google planuje wprowadzenie jej na kolejne platformy. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem to trafi na nie w wydaniu oznaczonym numerem 92.

Źródło: MSPowerUser, Windows Latest, 9to5Google