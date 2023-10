Odkryj, jak nowoczesne technologie zmieniają zimowe ogrodnictwo. Poznaj odśnieżarki na akumulator RYOBI.

Materiał sponsorowany przez RYOBI

Zimowe ogrodnictwo może być trudne, ale dzięki nowoczesnym odśnieżarkom akumulatorowym RYOBI jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Odśnieżarki akumulatorowe są lekkie, łatwe w użyciu i wydajne, dzięki czemu szybko i łatwo usuniesz śnieg z chodników, podjazdów i tarasów.

Wydaje się, że nadejście zimy jest martwym okresem w pracach ogrodowych. Nic bardziej mylnego! Zimą należy regularnie usuwać śnieg, bo tylko dzięki temu wiosną ogród będzie piękny i zdrowy. Zrobisz to ręcznie, np. łopatą, ale zadanie wykonasz szybciej i sprawniej, jeśli skorzystasz z odśnieżarki.

​Dlaczego warto usuwać śnieg z trawnika w zimie?

Śnieg wprawdzie malowniczo wygląda, ale jest zagrożeniem dla roślin w ogrodzie. Gdy się gromadzi, wywiera duży nacisk na źdźbła trawy, powodując ich złamanie lub przygniecenie. Utrudnia wnikanie wody i powietrza do gleby, co spowalnia wzrost trawy wiosną. W skrajnych przypadkach doprowadza nawet do obumarcia trawnika.

Warto tu wspomnieć o jeszcze jednym zagrożeniu, a mianowicie pleśni śniegowej (Microdochium nivale). Ta choroba grzybicza ściśle wiąże się z długością zalegania pokrywy śnieżnej w ogrodzie. Zasada jest prosta: im dłużej zalega, tym większe ryzyko choroby. Pleśń śniegowa potrzebuje do rozwoju ciepłego i wilgotnego środowiska, a takie wytwarza się pod białym puchem. Dlatego tak ważne jest, aby regularnie usuwać śnieg z trawnika.

​Czym usuwać śnieg w ogrodzie?

Najpopularniejsze narzędzie do odśnieżania to łopata. Jest niedroga i niezawodna. Jednak ma wady – praca z nią jest męcząca, obciąża ramiona, do tego może być nieefektywna, zwłaszcza przy grubej pokrywie śnieżnej. Dlatego sprawdzi się właściwie tylko w małych ogrodach. Wspomóż się odśnieżaniem ręcznym – wystarczy założyć rękawiczki i zamiatać śnieg do wiadra lub worka.

Możesz skorzystać też z odśnieżarki znacznie usprawniającej i przyspieszającej proces. Dzięki niej w stosunkowo krótkim czasie odśnieżysz powierzchnię o sporym metrażu. Nie jesteś też ograniczony zasięgiem, ponieważ nowoczesne modele są wyposażone w wydajne akumulatory, zatem cała praca odbywa się bez kabla, ale przy użyciu wysokiej mocy.

​Jak działa odśnieżarka?

Odśnieżarka działa na zasadzie mechanicznego usuwania śniegu z powierzchni, takich jak drogi lub chodniki. Jest wyposażona w ślimakowy podajnik będący najłatwiejszym i najskuteczniejszym rozwiązaniem do pozbywania się śniegu. Ten element zbiera i przesuwa śnieg, który następnie jest wyrzucany na bok przez dyszę (komin) na odległość do kilku metrów. Co ciekawe, bardziej zaawansowane urządzenia mogą wyrzucić śnieg na odległość nawet 15 metrów.

Warto zaznaczyć, że odśnieżarka nie tylko odgarnia biały puch, ale też rozkrusza lód oraz zbite, zlodowaciałe zaspy. To dlatego jej działanie często przyrównuje się do kosiarki. Podobnie jak w kosiarce i tutaj jest specjalny świder rozdrabniający i wyrzucający śnieg. W niektórych odśnieżarkach można regulować kąt i odległość wyrzucania śniegu.

​Jaką odśnieżarkę wybrać?

Wybór odśnieżarki zależy od wymagań i potrzeb. Weź pod uwagę m.in. ilość śniegu do usunięcia oraz powierzchnię. Poniżej omawiamy dostępne rodzaje odśnieżarek.

​Odśnieżarka spalinowa. Wady i zalety

Dużo się mówi o wadach odśnieżarek spalinowych. Najczęściej wymienia się dość wysoką cenę urządzenia oraz emisję spalin niekorzystną dla środowiska i negatywnie wpływającą na zdrowie. Na liście wad jest i konieczność konserwacji.

Odśnieżarka spalinowa ma wady. W skrócie:

jest cięższa niż modele elektryczne, przez co gorzej się nią pracuje,

wymaga odpowiedniego paliwa (benzyny),

jest głośna,

emituje niebezpieczne spaliny,

wymaga konserwacji i wymiany oleju,

potrzebuje cyklicznych przeglądów silnika.

Mimo tych wad modele spalinowe są dobrym wyborem dla osób mieszkających w rejonach o dużych opadach śniegu. Jeśli potrzebujesz wydajnej maszyny, która poradzi sobie z usuwaniem dużej ilości śniegu – oto ona. Odśnieżarki spalinowe są mocne i pracują w każdych warunkach atmosferycznych. Do tego są dostępne w różnych rozmiarach i modelach.

​Odśnieżarka akumulatorowa. Zielona przyszłość ogrodnictwa

Odśnieżarki akumulatorowe są dobrym wyborem dla osób z rejonów o mniejszych opadach śniegu i potrzebujących urządzenia łatwego w obsłudze i niewymagającego konserwacji. W przeciwieństwie do spalinowych są ciche i nie wytwarzają spalin. Dzięki wydajnemu akumulatorowi pracują niezależnie od sieci energetycznej i w każdym miejscu.

Czy mają wady? W teorii jako wadę wymienia się krótszy czas pracy, jednak w praktyce nie musi tak być. Nowoczesne odśnieżarki pracują na mocnych akumulatorach zapewniających długą pracę bez przerw. Na dodatek jednym akumulatorem zasilisz wszystkie narzędzia, czego przykładem jest RYOBI i systemy bezprzewodowe ONE+™ (dla urządzeń z napięciem 18 V) oraz MAX POWER (dla napięcia 36 V). Akumulator 5,0 Ah w modelu RY36STX53A-150 pozwala odśnieżyć do 750 m2. To nie wszystko. Dzięki dwuportowemu pojemnikowi na baterie możesz używać dwóch baterii, aby wydłużyć czas pracy urządzenia.

Jakie jeszcze zalety ma ta odśnieżarka? Odśnieżarka akumulatorowa RY36STX53A-150 jest wyposażona w metalowo-gumowy ślimak o zmiennej prędkości, co zapewnia nieograniczoną kontrolę nad pracą urządzenia. Możesz też sterować kierunkiem wyrzutu śniegu z kierownicy dzięki 180-stopniowej regulacji zapadkowej. Urządzenie z łatwością poradzi sobie z pokrywą śnieżną o głębokości do 33 cm i wyrzuci ją na odległość aż do 10,7 m.

​Jak usuwać śnieg w ogrodzie?

Systematyczne usuwanie śniegu jest ważne nie tylko dla rozwoju ogrodu, ale także dla bezpieczeństwa. Dzięki temu unikniesz tworzenia się lodu na ścieżce lub na podjeździe. Warto zawczasu przygotować się do odśnieżania, zwłaszcza jeśli masz duży ogród. Przy czym ważny jest nie tyle rodzaj urządzenia do odśnieżania, ile wiedza, jak właściwie usuwać śnieg. Poniżej kilka wskazówek.

Podczas odśnieżania przestrzegaj kilku zasad:

1. Usuwaj śnieg, gdy jest jeszcze świeży – jest wtedy lżejszy i łatwiej go usunąć.

2. Nie usuwaj zamarzniętego śniegu – to uszkadza rośliny i glebę.

3. Usuwaj śnieg z gałęzi drzew, aby uniknąć ich złamania.

4. Usuwaj śnieg z dachów warsztatów i konstrukcji ogrodowych, aby uniknąć ich zawalenia.

5. Usuwaj śnieg ze ścieżek i podjazdów, aby uniknąć poślizgnięć i upadków.

Pamiętaj, aby do odśnieżania podejść z rozsądkiem. Unikaj metod niszczących rośliny, np. posypywania terenu solą. Sól jest niebezpieczna dla roślin i jeśli przedostanie się do ziemi, utrudni pobieranie wody. Jeżeli zauważysz śnieg na gałęziach, nie musisz od razu sięgać po odśnieżarkę – świeży śnieg wystarczy delikatnie strzepywać miotłą.

​Dlaczego warto zainwestować w modele akumulatorowe?

Wprawdzie możesz odśnieżać ręcznie, ale jest to dość praco- i czasochłonne. Inwestycja w ogrodowe urządzenia na akumulator ma wiele zalet. Sprzęty bezprzewodowe dają użytkownikowi swobodę poruszania się bez obawy o plątanie kabli czy zasięg. Są też bardziej ekologiczne niż tradycyjne modele na paliwo, ponieważ nie emitują spalin. Uwagę zwraca również niski poziom hałasu, co jest ważne dla otoczenia i komfortu sąsiadów.

Ogromnym atutem jest opcja używania jednego akumulatora do wielu narzędzi ogrodowych, np. w odśnieżarkach RYOBI. Dzięki niej oszczędzisz czas, miejsce na przechowywanie oraz koszty. Jak to działa w praktyce? Zgodnie z planem pracy jeden akumulator możesz podpiąć na przykład do piły łańcuchowej, aby przygotować drewno na opał, a później do odśnieżarki, aby pozbyć się zalegającego śniegu. Do obu urządzeń akumulator będzie pasować i będzie tak samo wydajny.

Dodajmy, że odśnieżarki akumulatorowe są proste w obsłudze i nie wymagają skomplikowanej konserwacji, co czyni je bardziej atrakcyjnymi dla osób bez technicznej wiedzy.

Podsumowując, można śmiało powiedzieć, że używanie ogrodowych urządzeń na akumulator pozwala na mobilność, wygodę, cichą pracę i ekologiczne zachowanie, co jest argumentem za inwestowaniem w nie.

