Abonenci droższych wersji PS Plus, czyli wariantów Extra i Premium, już wkrótce zasiądą do prawdziwej uczty za sprawą nowych gier w katalogu. Nie zabrakło mocnego akcentu prosto z rodzimego podwórka.

Sony ogłasza ofertę PS Plus Extra i Premium. Populacja gier zwiększa się

Użytkownicy PlayStation 4 i PlayStation 5 doczekali się nowych wieści od Sony. Droższe warianty PS Plus oferują znacznie więcej niż podstawowy Essential i wiemy już, jakie gry zasilą PS Plus Extra oraz PS Plus Premium. Oferta jest zróżnicowana, więc każdy subskrybent powinien znaleźć coś dla siebie.

Wszystkie wskazane tytuły będą dostępne w katalogu od dnia 21 listopada. Jedynym wyjątkiem jest zjawiskowe Teardown, w które możemy zagrać już teraz.

Teardown (PS5)

Dragon’s Dogma: Dark Arisen (PS4)

Mobile Suit Gundam: Extreme vs. Maxi Boost On (PS4)

Dead Island: Riptide Definitive Edition (PS4)

Superliminal (PS4, PS5)

Eiyuden Chronicle: Rising (PS4, PS5)

Nobunaga’s Ambition: Taishi (PS4)

Alternate Jake Hunter: Daedalus The Awakening of Golden Jazz (PS4)

River City Melee Mach!! (PS4)

Zróżnicowana oferta

Jeśli cenisz sobie gry RPG, to Dragon’s Dogma: Dark Arisen będzie idealną propozycją. Wolisz dynamiczną i bezkompromisową rozgrywkę? Dead Island: Riptide Definitive Edition autorstwa Techland spełni twoje oczekiwania, podobnie jak Teardown, którego wizytówką jest interaktywne, w pełni podatne na zniszczenie środowisko.

Logiczny charakter Superliminal da wycisk naszym szarym komórkom. Wolniejsze tempo prezentuje również powieść kryminalna Alternate Jake Hunter: Daedalus The Awakening of Golden Jazz.

PS Plus Premium na listopad

Najdroższy abonament, czyli PS Plus Premium, oprócz powyższych tytułów dorzuca też coś od siebie, a mianowicie:

Grandia (PS4, PS5)

Jet Moto (PS4, PS5)

Up (PS4, PS5)

Klonoa Phantasy Reverie Series (PS4, PS5)

PaRappa the Rapper 2 (PS4)

Pamiętajmy, że droższe wersje abonamentów przejmują właściwości tych niższych. Warto więc sprawić, jak prezentuje się PS Plus Essential na listopad 2023.

Źródło: PlayStation Blog