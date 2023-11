Czy może powstać gra jeszcze lepsza od Baldur’s Gate 3? Larian Studio chce stworzyć coś, co "przekroczy wiele granic". Pojawiły się pierwsze wzmianki o nowym projekcie.

Larian Studios rozbija bank. Strach pomyśleć, co będzie dalej

Aktualnie są to tylko wzmianki, ale bardzo istotne. Swen Vincke - szef Larian Studios - w dość skromnych słowach skomentował nominację Baldur’s Gate 3 do tytułu gry roku w nadchodzącym plebiscycie The Game Awards 2023.

Przypomnijmy, że w kategorii na grę roku 2023 Baldur’s Gate 3 zmierzy się z Alan Wake 2, Marvel’s Spider-Man, Resident Evil 4, Super Mario Bros. Wonder oraz The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Niemniej dzieło Larian Studios jest nominowane też w kilku innych kategoriach, a mianowicie:

Najlepsza narracja

Najlepsza reżyseria

Najlepsze wsparcie społeczności

Najlepsza muzyka/ścieżka dźwiękowa

Najlepszy występ aktora

Najlepsza gra RPG

Najlepsza gra multiplayer

Prestiżowe wyróżnienie nie umknęło szefowi studia, który napisał, że “to prawdziwy zaszczyt, zwłaszcza w roku, w którym ukazało się tak wiele gier”, nazywając przy tym swoje dzieło “niszowym RPG”. Nie zabrakło wzmianki o nowej grze, która ma “przekroczyć wiele granic”.

Baldur's Gate 3 pokazuje konkurentom ich miejsce w szeregu

Wyniki The Game Awards 2023 poznamy 8 grudnia, jednakże Baldur’s Gate 3 już zgarnęło pierwsze - niemniej prestiżowe - nagrody. W trakcie Golden Joystick Awards 2023 gra okazała się najlepsza w aż sześciu kategoriach: najlepsza narracja, najlepszy projekt wizualny, najlepsza społeczność, gra roku na PC, najlepszy występ aktora i rzecz jasna najlepsza gra 2023.

Baldur’s Gate 3 na Xbox

Jeśli kibicujesz Baldur's Gate 3, to nie możesz przegapić The Game Awards 2023. To samo tyczy się graczy korzystających ze ze sprzętu "zielonych". W trakcie wydarzenia najwyraźniej poznamy datę premiery Baldur's Gate 3 na konsolach Xbox Series X|S i nie tylko.

