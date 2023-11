PlayStation Plus na listopad 2023 oficjalnie. Już wkrótce zgarniemy trzy gry i trzeba przyznać, że większość graczy powinna znaleźć coś dla siebie. W każdej produkcji mamy na swój sposób do czynienia z klasyką.

PS Plus na listopad 2023 oficjalnie

A więc co tam przygotowałeś, Panie Sony? Abonenci wszystkich poziomów PS Plus już wkrótce otrzymają dostęp do Mafia II: Definitive Edition, Dragon Ball: The Breakers oraz Aliens: Fireteam Elite.

Mafia II: Definitive Edition (PS4) - klasyka w nowym wydaniu

Zremasterowana wersja kultowej już Mafii 2, za którą odpowiada studio Hangar 13. Z jednej strony ogromna wierność wobec pierwotnych założeń, a po drugiej stronie medalu znajdziemy nową, lepszą oprawę audiowizualną. W ramach Definitive Edition otrzymujemy podstawową wersję gry wraz z pakietem dodatków. Nic, tylko brać!

Dragon Ball: The Breakers (PS4) - kultowe uniwersum

Czyli idealna propozycja dla entuzjastów asymetrycznych gier multiplayer. W Dragon Ball: The Breakers ścierają się dwie drużyny, a w zasadzie to jedna siedmioosobowa drużyna Ocalałych kontra potężny przeciwnik - Najeźdźca. Gra premiuje spryt oraz umiejętność współpracy; Ocalałych charakteryzuje brak potężnych umiejętności, więc muszą nieustannie kombinować.

Aliens: Fireteam Elite (PS4, PS5) - kultowe uniwersum x 2

Ostatnim tytułem w listopadowej ofercie PS Plus jest kooperacyjny Aliens: Fireteam Elite. W praktyce jest do ukłon w stronę filmu “Obcy - decydujące starcie”, gdzie w przeciwieństwie do “Ósmego pasażera Nostromo” położono większy nacisk na akcję. Najciekawsze w tym wszystkim jest to, że Cold Iron Studios poinformowało niedawno, że pracują nad nowym tytułem. Czy obecność Aliens: Fireteam Elite w PS Plus ma nas przygotować na zapowiedź kontynuacji? Kto wie, może tak właśnie jest? Gier z Obcym nigdy za wiele.

Październikowa oferta wygasa, ale mamy jeszcze kilka dni

Wskazane powyżej tytuły będą dostępne w PlayStation Plus od 7 listopada do 4 grudnia. Mamy więc dosłownie ostatnie dni na skorzystanie z trwającej, październikowej oferty. Jak oceniacie powyższy zestaw gier? Może planujecie nadrobić gamingowe zaległości?