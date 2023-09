Choć niedawna wiadomość o podwyżce rocznych planów abonamentowych PlayStation Plus zelektryzowała społeczność graczy wciąż nie było wiadomo w jakim stopniu odbije się to na polskich cenach. Aż do teraz. Czy jest źle? Sami się przekonajcie.

Ostatni dzień sierpnia nie był raczej zbyt łaskawy dla fanów usługi PlayStation Plus. Niemiłym zaskoczeniem okazało bowiem oficjalne ogłoszenie Sony o znacznej podwyżce cen rocznego abonamentu PS Plus, we wszystkich planach taryfowych, już od 6 września 2023 roku. Spytacie jak znacznej? Ano ponad 30 procentowej. I tak PS Plus Essential wzrośnie do 79,99 dolarów (z 59,99$), PlayStation Plus Extra z 99,99 przeskoczy do 134,99 dolarów, a najdroższy pakiet Premium zdrożeje o 40 dolarów do kwoty 159,99$.

Efekt tych zapowiedzi był raczej do przewidzenia – w Sieci zaroiło się głosów rozdrażnionych graczy, którzy już zapowiedzieli albo całkowitą rezygnację z tej usługi, albo znaczące jej ograniczenie. Dotyczyło to jednak przede wszystkim rynku amerykańskiego, bo oficjalnego stanowiska Sony odnośnie do innych rynków nie było. Należało się jednak spodziewać, że i polskich graczy dotknie ta zmiana. I faktycznie również i u nas będzie drożej, choć nie aż tak jak sugerowały pierwsze wyliczenia.



Może kiedyś Spider-Man 2 też zasili bibliotekę PlayStation Plus

PlayStation Plus – nowe ceny

Od razu na wstępie uspokajamy – jak na razie podwyżka dotyczy wyłącznie planów 12-miesięcznych subskrypcji. Oznacza to, że ceny abonamentowe PlayStation Plus za 1 miesiąc i 3 miesiące zostają po staremu. A oto jak przedstawiają się ceny przed i po podwyżce:

PlayStation Plus Essential PlayStation Plus Extra PlayStation Plus Premium Ceny obecne

(obowiązują do 5 września 2023) 240 zł 400 zł 480 zł Nowe ceny

(od 6 września 2023) 295 zł 520 zł 630 zł

Możecie więc spytać – po co ta zmiana? Cóż, wygląda na to, że Sony postanowiło ujednolicić ceny, tak aby ów 12-miesięczny plan nie był najbardziej atrakcyjną ofertą. Czyżby i tu, podobnie jak w przypadku Xbox Game Pass, okres promowania usługi abonamentowej właśnie się skończył? Inwestorzy są ponoć bardzo z tej decyzji zadowoleni. Mało tego niektórzy już wieszczą, że to dopiero początek podnoszenia cen „bo gracze wytrzymają znacznie więcej”. Jak uważacie – mają racje?

Źródło: Sony Interactive Entertainment Polska