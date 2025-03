Sony ujawnia, jakie gry trafią do oferty PS Plus w kwietniu. Wśród nich prawdziwa perełka, czyli dzieło polskiego studia Teyon wydane w 2023 r. Oto szczegóły.

Zbliża się aktualizacja oferty PS Plus. W kwietniu abonenci wszystkich poziomów (PS Plus Essential, PS Plus Premium, PS Plus Extra) otrzymają dostęp do trzech gier. Dla wielu graczy daniem głównym będzie niezwykle udana produkcja z naszego rodzimego podwórka.

PS Plus na kwiecień

Zacznijmy od czegoś lekkiego i sielankowego. Ofertę PS Plus zasila The Texas Chain Saw Massacre (PS4, PS5) – idealna propozycja dla fanów sieciowych gier asymetrycznych utrzymanych w konwencji horroru.

Kolejną grą jest Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker’s Memory (PS4) czyli trzecioosobowa gra z akcją osadzoną w świecie popularnego anime. Turowy system walki, eksploracja świata, rozwój naszych digimonów – te cechy sprawiają, że gra wypełnia prawidła gatunku jRPG.

RoboCop: Rogue City w kwietniowym PS Plus

I wspomniane już “danie główne”, czyli Robocop: Rogue City (PS5) – polska gra autorstwa Teyon. Jest to pozycja obowiązkowa dla fanów filmów; gra sprawnie przemyca doskonale znany klimat, nie zapominając o detalach, jak ikoniczny pistolet Auto-9.

Do prac nad grą zaangażowano samego Petera Wellera – aktora wcielającego się w Alexa J. Murphy'ego w filmach RoboCop i RoboCop 2 – który użyczył głosu głównemu bohaterowi gry. Studio Teyon ma olbrzymie doświadczenie ze znanymi markami, pewnie wielu graczy pamięta premierę Terminator: Resistance.

Wskazane gry będą dostępne dla wszystkich abonentów PS Plus od 1 kwietnia do 5 maja.

Źródło: PlayStation Blog