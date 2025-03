Czekasz na Wiedźmina 4? Musisz uzbroić się w cierpliwość

Podczas konferencji dotyczącej wyników finansowych Grupy CD Projekt za rok 2024 padły słowa o Wiedźminie 4. Potwierdzono, że gra jest konsekwentnie rozwijana, lecz nie ma co liczyć na szybką premierę.

W maju 2025 r. minie 10 lat od wydania Wiedźmina 3. Na horyzoncie nieśmiało rysuje się kontynuacja – Wiedźmin 4 to aktualnie największy priorytet dla studia CD Projekt Red. Gra znajduje się w fazie pełnoskalowej produkcji, więc pojawia się dość istotne pytanie: kiedy premiera?

Wcześniej zagrasz w GTA 6

Piotr Nielubowicz, dyrektor finansowy spółki, poruszył temat premiery Wiedźmina 4 podczas sesji Q&A na minionej konferencji. Z wypowiedzi wynika, że Wiedźmin 4 zadebiutuje najwcześniej w 2027 r.

“Aktualnie nie jesteśmy w stanie podać dokładnej daty premiery. Jedynce, co możemy ujawnić, by zapewnić inwestorom lepszy ogląd sytuacji, to że gra nie zostanie wydana przed terminem wyznaczonym jako pierwszy cel programu motywacyjnego, który dobiegnie końca 31 grudnia 2026 roku” – powiedział Piotr Nielubowicz.

Wiedźmin 4 to najwyższy priorytet

Jak aktualnie wygląda podział wewnątrz studia? Wiedźmin 4 rozwijany jest przez 411 pracowników, co wskazuje na najwyższy priorytet. Projekt Orion, czyli kontynuacja Cyberpunk 2077, rozwijany jest przez 84 deweloperów. Projekt Sirius – 49 deweloperów, zaś Projekt Hadar skupia 17 pracowników studia.

Nie wiemy, na jakie dokładnie platformy zmierza Wiedźmin 4. W ogóle ciekawe jest, czy do 2027 r. na rynku pojawi się PlayStation 6.

Źródło: CD Projekt