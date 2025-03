CD Projekt nawiązuje współpracę z gigantem branży – firmą Scopely. Czym zaowocuje strategiczne partnerstwo? Niewykluczone, że mowa o grze mobilnej, która będzie osadzona w IP należącym do polskiego studia.

CD Projekt podzieliło się wynikami finansowymi za rok 2024. To było jedno z trzech najlepszych lat w historii spółki. Wynik niespełna 470 mln zł zysku netto robi wrażenie, a dodajmy, że przecież nie było w tym czasie żadnych większych premier.

Nowe gry od CD Projekt Red

Głośne premiery CD Projekt Red dopiero nadchodzą. Wiemy już, że Wiedźmin 4 zadebiutuje najwcześniej w 2027 r. Na horyzoncie jest również kontynuacja Cyberpunk 2077, Wiedźmin 1 Remake i nie tylko. Wygląda na to, że nadchodzi gra mobilna.

Wskazuje na to strategiczne partnerstwo, jakie CD Projekt nawiązało z gigantem branży Scopely. Co prawda w oficjalnym komunikacie nie wskazano, że chodzi o grę mobilną, lecz dotychczasowa działalność Scopely to cenna i wyraźna poszlaka – ta amerykańska firma odpowiada za mobilne Monopoly Go!

Są 3 możliwości

Wiemy natomiast, że chodzi o nową grę, która będzie czerpać z nieokreślonej jeszcze marki CD Projekt Red. A więc albo Wiedźmin, albo Cyberpunk 2077, albo zupełnie nowe IP, które jest skrzętnie ukrywane pod kodową nazwą Hadar.

Należy uzbroić się w cierpliwość i czekać na pierwsze efekty tej współpracy. Osobiście uważam, że nowa, mobilna gra osadzona w uniwersum Night City byłaby strzałem w dziesiątkę.

Źródło: CD Projekt