Pojawił się nowy materiał wideo promujący RoboCop: Rogue City. Jak na kilka miesięcy przed premierą prezentuje się intrygująca polska strzelanka?

RoboCop: Rogue City pokazany na Nacon Connect

RoboCop: Rogue City został zapowiedziany w połowie 2021 r., ale później twórcy nie zasypywali graczy nadmiarem informacji i materiałów wideo. To produkcja, którą można będzie dopisać do grona polskich gier, pracuje nad nią bowiem studio Teyon mające już w dorobku inną grę bazującą na doskonale znanym filmowym uniwersum - Terminator: Resistance. Teraz, po dłuższej przerwie zdecydowano się przypomnieć o RoboCop: Rogue City. Okazją do tego stał się pokaz Nacon Connect (firma Nacon to wydawca tego tytułu).

Zaprezentowany materiał wideo nie jest rekordowo długi, ale zawiera fragmenty rozgrywki pozwalające poczuć klimat i zorientować się w najważniejszych założeniach zabawy. RoboCop: Rogue City jest przedstawiany jako strzelanka osadzona w mrocznym, niebezpiecznym, ogarniętym przestępczością Detroit. Gracze wcielą się w tytułowego bohatera i razem z nim będą musieli stawić czoła łamiącym prawo, między innymi przy pomocy Auto-9.

Gameplay to także okazja do wstępnej oceny szaty graficznej. Warto go jednak nie tylko obejrzeć, ale też usłyszeć. Gra powstaje we współpracy z wytwórnią MGM, a do prac udało się zaangażować Petera Wellera, aktora wcielającego się w Alexa J. Murphy'ego w filmach RoboCop i RoboCop 2. Użyczył głosu głównemu bohaterowi gry.

Gameplay z RoboCop: Rogue City

Kiedy premiera RoboCop: Rogue City?

Twórcy RoboCop: Rogue City od samego początku deklarowali, że gra zadebiutuje w 2023 r. Jakiś czas temu doprecyzowali, że premiera odbędzie się w czerwcu, ale najwyraźniej trzeba będzie poczekać nieco dłużej. Nowemu materiałowi wideo towarzyszy informacja mówiąca o oddaniu tej produkcji w ręce graczy we wrześniu.

Wszystko jest jasne w kwestii platform docelowych RoboCop: Rogue City. Studio Teyon szykuje tę produkcję z myślą o PC oraz konsolach PlayStation 5, Xbox Series X i Xbox Series S.

Źródło: Teyon