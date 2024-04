Zmiany w usłudze PlayStation Plus. Sony szykuje się do usunięcia ponad 20 gier. Zniknie kilka tytułów z serii Final Fantasy. To oznacza ostatni dzwonek na zapoznanie się grami.

Zmiany w PS Plus. Sony aktualizuje listę gier w sekcji "Ostatnia szansa, by zagrać". Z katalogu PS Plus Extra i PS Plus Premium zniknie łącznie aż 25 gier w maju. Abonenci pożegnają się między innymi z kilkoma grami z serii Final Fantasy, zniknie też Elex, Ashen czy The Messenger. Oto kompletna lista:

PS Plus maj 2024 - pożegnamy 25 gier

Abzu (PS4)

Adr1ft (PS4)

How to Survive 2 (PS4)

The Artful Escape (PS5, PS4)

Ashen (PS4)

Last Stop (PS5, PS4)

I Am Dead (PS4, PS4)

Absolver: Downfall (PS4)

My Friend Pedro (PS4)

The Messenger (PS4)

Jotun (PS4)

Sundered (PS4)

World of Final Fantasy (PS4)

This Is the Police (PS4)

This Is the Police 2 (PS4)

Elex (PS4)

Monster Jam Steel Titans 2 (PS4)

Minit (PS4)

Observation (PS4)

Final Fantasy IX (PS4)

Final Fantasy VII (PS4)

Final Fantasy VIII Remastered (PS4)

Final Fantasy XII: The Zodiac Age (PS4)

Final Fantasy XV: Royal Edition (PS4)

Final Fantasy X|X-2 HD Remaster (PS4)

Z pewnością abonentów zaboli usunięcie gier z serii Final Fantasy. Elex też niczego sobie, podobnie jak całkiem przyzwoite Ashen. Gry mają zniknąć z usługi 21 maja - informuje PushSquare.

Co z PS5 Pro?

Jak się okazuje, Sony usuwa nie tylko gry z katalogu PS Plus. Japońska korporacja sprawiła niedawno, że głośny przeciek na temat PS5 Pro został usunięty z sieci. Czy to oznacza, że "niebiescy" szykują grunt pod ujawnienie nowej konsoli? Przecieków na temat tego, kiedy PS5 Pro ujrzy światło dzienne jest tyle, że ujawnienie konsoli wydaje się kwestią czasu.

Źródło: PlayStation, PushSquare, zdjęcie otwarcia: PlayStation