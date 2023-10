Konsole do gier

PS5 Pro to specjalna wersja konsoli Sony, kierowana do tych, którzy oczekują możliwie najlepszej grafiki. W sieci pojawiły się nowe doniesienia na temat specyfikacji oraz terminu premiery tego urządzenia.

Oficjalna zapowiedź PlayStation 5 Slim jest już za nami. Zaledwie tydzień później rozgłosu nabrały doniesienia na temat kolejnej nowej wersji konsoli Sony. Powracają mianowicie plotki o PS5 Pro, podejmowane wcześniej między innymi przez Toma Hendersona i firmę Microsoft. Niestety wynika z nich, że nie przyniesie on rewolucji, a jedynie garść ulepszeń.

Jakie będzie PS5 Pro?

Źródłem ostatnich doniesień jest RedGamingTech. Podaje on, że w konsoli PlayStation 5 Pro nie zostanie wykorzystana nowa architektura AMD Zen 4. Zamiast tego firma Somy pozostanie przy Zen 2 (tak samo jak w bazowym PS5), ale częstotliwość taktowania wzrośnie do 4 GHz (z 3,5 GHz), a zamiast 36 będzie aż 60 jednostek obliczeniowych w GPU. W połączeniu z podwójną mocą Tempest Engine przełożyć ma się to na znacznie większe możliwości graficzne.

Zatem specyfikacja PS5 Pro ma według tych doniesień prezentować się następująco:

8-rdzeniowy procesor AMD Zen 2 o taktowaniu <4 GHz

60 jednostek obliczeniowych w GPU RDNA3 o taktowaniu 2,5-2,8 MHz

16 GB pamięci RAM GDDR6 z 18000 MT/s

2 lub 4 GB RAM DDR5 dla systemu operacyjnego

2x większa wydajność Tempest Engine

Jeśli chodzi o ewentualny harmonogram, to zarówno prezentacji, jak i rynkowej premiery powinniśmy się doczekać w przyszłym, 2024 roku.

Źródło: Wccftech