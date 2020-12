Praca zdalna wymaga szybkiego i niezawodnego połączenia, jak również odpowiednich zabezpieczeń. Router QNAP QHora-301W ma to właśnie zapewniać – spójrzmy, jakie są przemawiające za tym argumenty.

QNAP QHora-301W – router 10GbE + Wi-Fi 6

Kierowany przede wszystkim do przedsiębiorstw QNAP QHora-301W sprawdzi się wszędzie tam, gdzie potrzeba szybkiej łączności. Dwa porty 10GbE dbają o tę przewodową (wraz z gigabitowymi portami LAN w liczbie sztuk: 4), a standard Wi-Fi 6 (802.11ax) – o tę bez kabli. W tym drugim nie bez znaczenia jest również obecność ośmiu anten oraz obsługa MU-MIMO – dzięki temu sygnał jest silny i stabilny, nawet przy wielu podłączonych urządzeniach. Dodać wypada, że maksymalna prędkość Wi-Fi wynosi w tym przypadku 3600 Mb/s.

Szybkość samego połączenia to jedno, ale istotna jest również wydajność urządzenia. Można być o nią spokojnym, bo w środku znajduje się czterordzeniowy procesor Qualcomm klasy enterprise, o taktowaniu 2,2 GHz. Ma on do pomocy 1 GB pamięci RAM, co brzmi lepiej niż dobrze.

Przejdźmy już tymczasem do konkretnych możliwości. Ich listę otwiera elastyczna konfiguracja sieci, a wśród godnych uwagi rozwiązań wymienić należałoby technologię QuWAN (a więc szansę na tworzenie topologii Mesh VPN), automatyczny failover WAN, Virtual AP (pozwalające na skonfigurowanie nawet 6 niezależnych grup SSID), zaawansowane szyfrowanie, obsługę Deep Packer Inspection, firewalla oraz centralne zarządzanie w chmurze.

Router do pracy zdalnej – na jej potrzeby

„Szybko rosnąca popularność aplikacji wymagających do sprawnego działania bardzo szybkich połączeń sieciowych oraz upowszechnianie się telepracy sprawiają, że firmy muszą inwestować w bezpieczne i szybkie technologie Wi-Fi 6 oraz 10GbE” - powiedziała Product Manager, Judy Chen, wskazując router QNAP QHora-301W jako odpowiedź na te właśnie potrzeby.

Router QNAP QHora-301W trafił już do sprzedaży – jego cena wynosi około 1600 złotych.

Źródło: QNAP

