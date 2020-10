Router za mniej niż 100 złotych z Wi-Fi 5, kształtowaniem wiązki i praktycznymi funkcjami na co dzień? Oto przed tobą Mecusys AC10, który właśnie ląduje na polskich półkach sklepowych.

Mercusys AC10 – tani router dla „Kowalskiego”

To nowy router kierowany do przeciętnego Kowalskiego. Jest przyzwoicie wyposażony, a jednym z jego największych atutów ma być cena. Konkretnie, jeśli jesteś zainteresowany, za Mercusys AC10 zapłacisz jakieś 85 złotych. Nie oszukujmy się – majątek to to nie jest. Z tego jednak ta marka słynie, a właściwie nie z samych niskich cen, co całkiem atrakcyjnego ich stosunku do oferowanych możliwości. Skoro już o nich mowa…

Nowy router submarki TP-Link ma dwa porty Ethernet LAN w standardzie 10/100 Mb/s i jeden WAN o takiej samej szybkości. Jeśli liczyłeś na gigabitową łączność, to możesz być zawiedziony, ale to nie jest sprzęt dla abonentów najwyższych pakietów. Mimo to możesz liczyć na szybkie połączenie bezprzewodowe – zapewnia je moduł Wi-Fi 5, teoretycznie mogący rozpędzić się do 1200 Mb/s, z czego 300 Mb/s w pasmie 2,4 GHz, a 867 Mb/s – w paśmie 5 GHz. W sam raz do rozgrywki online i streamingu.

Nie taki nudny router do 100 złotych

Praktyczną ciekawostką jest obsługa technologii MU-MIMO, której zadaniem jest optymalizacja przepływu danych pomiędzy wieloma urządzeniami. Dzięki temu możesz podłączyć do sieci cały swój dobytek i nie martwić się, że przez to Internet znacząco spowolni. Do tego jest jeszcze kształtowanie wiązki, a więc rozwiązanie mające pozytywny wpływ na zasięg bezprzewodowej łączności. Dodaj 4 anteny zewnętrzne i masz właściwie pewność, że sygnał dotrze do każdego zakątka mieszkania.

Na tym nie koniec. Mercusys AC10 oferuje także sieć dla gości, system kontroli rodzicielskiej, szyfrowanie, funkcję Agile Config (zapobiegającej przed utratą ustawień po restarcie) oraz funkcje IGMP Proxy/Snooping, Bridge i VLAN Tag, co czyni z niego także dobry router do obsługi IPTV. Wisienką na torcie jest prosta konfiguracja za pośrednictwem interfejsu WWW.

Źródło: Mercusys

Czytaj dalej o routerach: