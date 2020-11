ASUS RT-AX82U to propozycja kierowana głównie w stronę graczy, ale parametry, jakie oferuje, powinny zadowolić wszystkich wymagających użytkowników - z jednym mały szkopułem. Jakim? Zapraszamy do recenzji :)

ASUS RT-AX82U nawet wygląda szybko

Router otrzymujemy w całkiem zgrabnym pudełku, choć pod tym względem (jakkolwiek mało istotnym) ASUS został już nieco z tyłu. W tym segmencie spodziewalibyśmy się czegoś ładniejszego niż tekturowa wytłoczka. Dołączony w zestawie przewód sieciowy pasuje kolorystycznie, a zasilacz posiada całkiem rozsądnej długości (2 m) kabel.



Jak widać, zdjęcie na pudełu jest w skali 1:1. Trochę zaskakuje obecność blisko 35-watowego zasilacza.

Od razu po wyjęciu sprzętu z opakowania czujemy, że nie oszczędzano na materiałach. Router jest dosyć ciężki (740 g – mniej więcej tyle, co 4 banany), ale nie jest przy tym przesadnie duży (choć z pewnością zaskakująco wysoki). Czarny matowy plastik jest przyjemny w dotyku oraz dobrze spasowany na łączeniach (może z wyjątkiem tego pomiędzy środkowymi antenami – to jedyne miejsce, gdzie pod palcem wyczujemy łączenie).



Plastik bardzo dobrze opiera się odciskom palców – spokojnie możecie router przestawiać pomiędzy sięganiem po kolejne kawałki pizzy.

Na froncie obudowy umieszczono ozdobne podświetlenie RGB LED. Rozciąga się praktycznie na całą jej szerokość i posiada kilka predefiniowanych trybów działania (w tym najciekawiej, naszym zdaniem, wygląda „oddychanie” w barwach mieszających niebieski i zielony kolor). Tryby pracy podświetlenia przełączamy przyciskiem na górze obudowy.



Pewnie zastanawiacie się, czy w tym miejscu lepiej nie sprawdziłby się przycisk WPS? My też…

Po lewej stronie na górze obudowy umieszczono diody sygnalizujące status pracy routera i już po nich widać, jak bardzo w poważaniu ASUS ma połączenie przewodowe. Tak jak zwykle narzekamy, że router jedynie zbiorczo komunikuje działania portów Ethernet, tak tu nie mamy na co narzekać – bo nawet takiej diody brak. Informowani jesteśmy tylko o statusie każdego z zakresów Wi-Fi, połączenia z Internetem oraz zasilania.



Co ciekawe, wyłączenie RGB przyciskiem wyłącza również diody informacyjne - taki tryb ninja ;)

Anteny są cztery, ale pozycja routera tylko jedna

Anteny są jak widać cztery i ASUS na stałe przytwierdził je do obudowy. Regulacja pozwala odchylić je w zakresie 180° na boki oraz o 90° do tyłu (z blokadą co 45°). Taka regulacja pozwoli bez problemu idealnie ułożyć anteny do naszych potrzeb. Trochę niepokoi ich wysokość, co może (ale nie musi) wpływać na oferowany zasięg Wi-Fi.



Cztery anteny oznaczają w tym przypadku MU-MIMO 4x4:4 - do użytku domowego niczego więcej nie potrzeba.

Nieco gorzej wypada kwestia ustawiania routera. Ze względu na jego gamingowy kształt, realnie stać może tylko w jednej pozycji. Co więcej, do stabilnego stania wymaga też całkowicie płaskiej powierzchni, ponieważ od spodu z podłożem styka się jedynie krawędziami i środkiem obudowy. Co gorsza, producent postanowił zrezygnować z możliwości montażu routera na ścianie/suficie i od spodu nie znajdziemy uchwytów montażowych.



Takie wyprofilowanie obudowy (ledwie widoczne na zdjęciu) ma zapewnić dobrą wentylację dla elektroniki wewnątrz routera. Masa urządzenia w połączeniu z gumowymi nóżkami sprawiają, że stabilnie stoi w miejscu.

Porty pozostały w przemijającej epoce

Tu dochodzimy do poniekąd rozczarowania, jeżeli chodzi o tak szybki router z Wi-Fi 6. Z tyłu znajdziemy, co prawda, 5 gniazd RJ45, ale wszystkie są nadal w standardzie Gigabit Ethernet. Jak sama nazwa wskazuje, ogranicza on przepustowość komunikacji do 1000 Mbps, czyli mocno neguje potencjalny zysk, jaki może nam dać standard AX6000. Poza tymi portami znajdziemy jedno USB 3.0, przełącznik zasilania oraz dwa przyciski (WPS i reset/restart).



Jeden z portów oznaczono jako dedykowany komputerowi do grania. Zastanawiamy się jeszcze, co głosi napis w obcym języku na naklejce pod portami RJ45…

Specyfikacja routera ASUS RT-AX82U

Standard sieci: Przewodowe: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab;

Bezprzewodowe: IEEE 802.11ax/ac/a/n @5GHz;

IEEE 802.11b/g/n @2.4GHz Anteny: 4 zewnętrzne Transmisja: 2.4 GHz MU-MIMO 2x2;

5 GHz MU-MIMO 4x4 Procesor: 3 rdzenie 1,5 GHz Pamięć RAM: 512 MB Pamięć FLASH: 256 MB Szerokość kanałów: 20/40/80/160 MHz Szyfrowanie: WPA/WPA2/WPA3-PSK, WPA/WPA2-Enterprise, WEP Obsługa USB: Tak, USB 3.2 Gen 1;

Serwer multimedialny;

Time Machine;

Serwer Samba;

Serwer FTP;

Serwer wydruku;

Modem GSM;

AiCloud;

Download master; Protokoły: IPv4 i IPv6 Połączenie WAN: PPPoE, PPTP, L2TP, Automatic IP, Static IP;

Dual WAN;

Agregacja WAN;

DDNS;

Obsługa modemów 3G/4G (USB) Porty: 4 x RJ45 LAN Gigabit Ethernet;

1x RJ45 WAN Gigabit Ethernet Przyciski: Reset/Restart, WPS, RGB, Power Dodatkowe funkcje: Kształtowanie wiązki;

OFDMA;

1024-QAM;

Port Forwarding;

DMZ Host;

VPN (L2PT/OVPN/PPTP/IPSec);

UPnP;

Kontrola rodzicielska;

Historia URL;

Analizator ruchu;

Game Boost/Acceleration;

IPTV;

Alexa;

Podświetlenie RGB (ASUS Aura Sync);

Aplikacja ASUS Router Zapora sieciowa: Tak;

Dodatkowa ochrona przed wirusami;

Kwarantanna zainfekowanych komputerów w sieci Wymiary: 275 x 184 x 165 mm;

(szerokość x głębokość x wysokość z antenami);

masa 740 g Limity transmisji: 2.4 GHz: 300 Mbps (N) / 574 Mbps (AX);

5 GHz: 4333 Mbps (AC) / 4804 Mbps (AX) Gwarancja: 2 lata Cena w dni testu: 999 zł

ASUS jak zwykle imponuje podzespołami

W środku znajdziemy SOC BCM6750, który jak widać w tabeli powyżej, posiada nietypowo trzy rdzenie. Wysokie ich taktowanie oraz aż 512 MB RAM gwarantują bardzo przyzwoitą wydajność nawet pod dużym obciążeniem sieci. Za obsługę Wi-Fi 6 odpowiedzialny jest jednak inny układ, a konkretnie Broadcom BCM4X. To sprawdzony i bardzo szybki układ, który idealnie w tym routerze powinien się sprawdzić. Pamięć Flash, jaką ASUS zastosował ma pojemność 256 MB, więc gdybyśmy chcieli zmienić oprogramowanie na open source, to nic nie powinno stać na przeszkodzie, choć jak za chwilę się przekonacie, taka zamiana w przypadku ASUS nie ma za bardzo sensu.



W środku za wiele nie widać - pasywne chłodzenie zasłania praktycznie wszystko i to z każdej strony.

Panel konfiguracyjny to sprawdzone rozwiązanie sprzed lat, wzbogacone o nowe funkcje

Pierwsza konfiguracja przebiega bardzo prosto i przyjemnie – wystarczy podpiąć się do sieci i automatycznie zostaniemy przekierowani do przeglądarki w celu skonfigurowania urządzenia. Konfigurację oczywiście można też przeprowadzić przez aplikację ASUS Router. Po skończeniu tego procesu przywita nas mapa naszej sieci.



Na zdjęciu router w czasie testu transferu USB - widać, że mocno obciąża on tak procesor, jak i w całości zajmuje dostępną pamięć - po skończonym teście wykorzystanie RAM spada do około 200 MB.

Jak na ASUSa przystało, regulować możemy praktycznie wszystko, a funkcjonalnością ten soft nie ma się czego wstydzić przed takimi kombajnami jak OpenWRT, czy Tomato. Co nie oznacza, że konfiguracja jest skomplikowana. Po pierwsze dlatego, że każda z pozycji posiada (oczywiście po polsku) opis działania. A po drugie dlatego, że funkcje pogrupowano na te bardziej podstawowe, dostępne po wybraniu odpowiadającej im pozycji z menu po lewej, oraz na znacznie bardziej zaawansowane, dostępne po przejściu na ich zakładkę .



Warto odnotować, że ASUS RT-AX82U obsługuje szyfrowanie WPA3.

W związku z obecnością portu USB, do dyspozycji mamy też jego ustawienia. Poza podpięciem dysku lub pendrive, możemy tu wpiąć również drukarkę albo modem GSM. Dodatkowo, jeżeli wybierzemy podpięcie dysku, to do dyspozycji mamy kilka scenariuszy jego użycia. Najbardziej podstawowy i domyślny to serwer SMB, czyli dostęp do jego zawartości w sieci lokalnej (pod adresem IP routera). Znacznie ciekawsze jest jednak używanie takiego dysku do synchronizacji naszej chmury albo, jeżeli używamy produktów Apple, aktywacji funkcji Time Machine.



W praktyce możemy dysk USB transformować w naszą prywatną usługę chmurową i z każdego miejsca na świecie (gdzie jest Internet) mieć dostęp do naszych danych.

ASUS nie zapomniał też o podniesieniu poziomu bezpieczeństwa. Moduł AiProtect, który za to odpowiada, łączy w sobie funkcję ochrony przed wirusami, włączając w to odizolowywanie komputerów, u których stwierdzono infekcję, z funkcjami kontroli rodzicielskiej. System też pozwala łatwo zweryfikować poziom naszych zabezpieczeń i wskazać, które jej aspekty wymagają uszczelnienia.



Kontrola rodzicielska może działać również w drugą stronę - irytuje Was mama "przytykająca" łącze swoim Instagramem? Przycinamy transfer na jej telefon i po problemie ;)

Do naszej dyspozycji oddano również klasyczny QoS z funkcją adaptacyjnej pracy. Ciekawiej jednak prezentuje się jego specjalna odmiana, stworzona z myślą o graczach. Określamy tu, które urządzenia w sieci mają mieć bezwzględny priorytet w czasie dostępu do sieci. Dodatkowo możemy utworzyć profile dla każdej z gier, aby jeszcze bardziej usprawnić komunikację po portach, z jakich te gry korzystają.



Różnica w opóźnieniach w grze po aktywowaniu tych funkcji będzie tym większa, im większy mamy ruch w naszej sieci lokalnej.

Ustawień jest jeszcze więcej, ale nie będziemy tu przepisywać instrukcji :) Dość powiedzieć, że router obsługuje również VPN, ma wbudowany analizator ruchu oraz oczywiście może pracować w sieci AiMesh (ale również w każdym innym znanym nam trybie).

Aplikacja mobilna ASUS Router to z kolei obecnie najlepsze takie rozwiązanie na rynku

Znacznie ciekawiej prezentuje się aplikacja mobilna (dostępna tak na iOS, jak i Android). Obsługuje nawet znacznie starsze (jak nasz redakcyjny ASUS RT-AC86U) urządzenia i działa nie tylko lokalnie, ale również zdalnie przez Internet. Interfejs jest świeży i atrakcyjny dla oka, a sama aplikacja działa bardzo płynnie.



Trzeba przyznać, że graficznie aplikacja prezentuje się wyśmienicie. Gdybyśmy korzystali z Mesh, to również w formie graficznej ukazałaby nam sie mapa sieci.

Z poziomu listy podpiętych urządzeń dokładnie widzimy, jaki ruch generują w sieci i możemy je ograniczyć lub odłączyć całkowicie – w dosłownie kilka szybkich kliknięć. Tutaj też możemy zarządzać kontrolą rodzicielską – np. odblokować/zablokować córce dostęp do Internetu, podczas gdy jesteś z dala od domu.



Dzięki aplikacji łatwo wychwycimy nieproszonych gości lub ukrócimy zapychanie transferu przez innych użytkowników.

Jedyne, co wypada skromniej niż przy konfiguracji w przeglądarce, to ilość dostępnych ustawień, ale to w naszym mniemaniu zaleta – no bo jak często potrzebujecie konfigurować tryb działania OFDMA dla 802.11ax w połączeniu z MU-MIMO? No właśnie :) Takie ustawienia bardzo słusznie ASUS pozostawił w przeglądarce. Co nie oznacza, że niewiele zdziałamy przez telefon – nic bardziej mylnego – ASUS Router pod tym względem i tak wyprzedza konkurencję.



Lista ustawień prawie całkowicie pokrywa się z tymi dostępnymi przez przeglądarkę (przynajmniej w podstawowym zakresie). Dodatkowo aplikacja doradzi nam, co możemy w sieci usprawnić.

Najbardziej jednak zaimponował nam tryb optymalizacji routera pod gry mobilne – klikamy w aplikacji jeden przycisk i już po chwili telefon, na którym to zrobiliśmy, ma najwyższy priorytet i możemy bez stresu odpalać kolejną rundkę naszej ulubionej gry mobilnej.



Jedno kliknięcie i tylko nasz telefon się liczy w sieci domowej!

Jak szybki jest ASUS RT-AX82U?

Pora sprawdzić, jak w praktyce działa najnowsza propozycja ASUSa. Niestety ze względu na obecną sytuację w kraju, nadal nie mieliśmy dostępu do naszej standardowej lokalizacji testowej, więc podobnie jak kilka poprzednich testów routerów, i ten przeprowadziliśmy w mniejszym lokalu.

Procedura testowa

Mniejszy nie znaczy, że mały. Budynek, w którym prowadziliśmy testy, to 2-kondygnacyjny dom jednorodzinny o powierzchni około 220 m2. Większym problemem było natomiast uzyskanie karty sieciowej zgodniej z AX6000. Głównie dlatego, że takiej jeszcze nie ma :) Do testów posłużył nam TP-Link Archer TX3000E (Intel AX200) oraz trzy laptopy wyposażone w bardzo zbliżony układ Wi-Fi 6 (Intel AX201). Oznaczało to połączenie z szybkością (teoretyczną) 2402 Mbps w obu kierunkach. Do testów użyliśmy też PC wyposażonego w układ GbE (również Intel). Wszystkie komputery korzystały z dysków SSD NVMe, zatem transfer z pewnością nie był ograniczany przez nośnik.



Router oznaczono na pomarańczowo i znajduję się on na wyższej kondygnacji. Zrezygnowaliśmy z lokalizacji nr 10 - bo zimno :P

Zaczniemy jednak od testów prędkości sieci przewodowej oraz WAN, aby potem łatwiej było zrozumieć wygląd wykresów testów Wi-Fi.

Przepustowość WAN i LAN [Mbps]

WAN Download 902 WAN Upload 887 LAN->LAN 920 2x LAN -> LAN 879

Jak widać, router oferuje niemal wzorcową wydajność dla standardu GbE. Nie jest to jeszcze klasa przemysłowa przełącznika, zatem jednoczesne kopiowanie w dwie strony jest wyraźnie wolniejsze, ale nie oczekiwaliśmy niczego innego w tej kwestii po domowym routerze. Nie możemy tego samego powiedzieć o samym standardzie, w jakim Ethernet pracuje.

Kupiłeś niedawno nowy NAS z 2,5 GbE? Coż, przynajmniej się nie będzie przemęczać…

W tej klasie sprzętu i w obecnych czasach (gdzie 2,5 GbE to w zasadzie standard dla nowych PC oraz sprzętu sieciowego) oczekiwalibyśmy co najmniej szybszego zestawu gniazd LAN, a optymalnie też WAN mógłby być analogicznie szybszy. Zobaczycie zaraz sami, jak to przekłada się na testy prędkości Wi-Fi, ale na początek zobaczmy, jak się ma sprawa zasięgu.

Zasięg obu zakresów Wi-Fi [dBi]

Legenda: Zakres 5 GHz

Zakres 2,4 GHz Lokalizacja testowa nr 1 -53

-51 Lokalizacja testowa nr 2 -56

-54 Lokalizacja testowa nr 3 -66

-60 Lokalizacja testowa nr 4 -68

-65 Lokalizacja testowa nr 5 -75

-69 Lokalizacja testowa nr 6 -80

-78 Lokalizacja testowa nr 7 -34

-36 Lokalizacja testowa nr 8 -54

-41 Lokalizacja testowa nr 9 -63

-53

Nasze podejrzenia odnośnie rozmiaru anten okazały się dosyć dobrze uzasadnione. Zasięg co prawda starcza, aby pokryć cały dom stabilnym połączeniem, ale nie są to rekordowe, ani nawet powyżej średniej, wyniki w naszej procedurze. Oczywiście ważniejsze jest to, jak ten zasięg przekłada się na przepustowość, a robi to tak:

Przepustowość pobierania przez Wi-Fi [Mbps]

Legenda: 5 GHz AX

5 GHz AC

2,4 GHz AX Lokalizacja testowa nr 1 909

694

316 Lokalizacja testowa nr 2 905

677

294 Lokalizacja testowa nr 3 394

255

100 Lokalizacja testowa nr 4 620

319

81 Lokalizacja testowa nr 5 420

140

75 Lokalizacja testowa nr 6 54

11

40 Lokalizacja testowa nr 7 914

714

339 Lokalizacja testowa nr 8 913

635

238 Lokalizacja testowa nr 9 635

296

127

Dawno nie widzieliśmy tak płaskiego wykresu… A to właśnie wina 1 GbE LAN (który w tym teście robi za stronę wysyłającą). Warto jednak odnotować, że standard AX pozwala nawet w najodleglejszej lokalizacji uzyskać całkiem akceptowalną przepustowość. Nie jest więc tak, że potencjał wysokiej przepustowości Wi-Fi 6 całkowicie się marnuje. Widać to również przy kopiowaniu mniejszych i średnich plików:

Test kopiowania mniejszych plików przez Wi-Fi [Mbps]

Kopiowanie dużego pliku

(MKV 20 GB) 914 Kopiowanie średnich plików

(MP3 3-9 MB) 756 Kopiowanie małych plików

(JPG 50-300 KB) 76,7 Kopiowanie bardzo

małych plików

(TXT 1-50 KB) 12,5

Na Waszą prośbę rozszerzyliśmy też procedurę o bardzo małe pliki (10 500 plików 1-100 Kb, średnio 35 KB). Wyniki są bardzo dobre, czego można było się spodziewać po takiej specyfikacji. Testy Wi-Fi zakończyliśmy sprawdzając przepustowość transmisji pomiędzy dwoma i czteroma użytkownikami jednocześnie.

Test kopiowania Wi-Fi -> Wi-Fi (AX 2402 Mbps) [Mbps]

Wi-Fi -> Wi-Fi 754,4 2x Wi-Fi -> Wi-Fi 416,8 2x LAN-> Wi-Fi 580,8

Tutaj dopiero nowe Wi-Fi 6 pokazuje, na co je stać. Prędkość 90 MB/s, o którą w czasie testów często zahaczaliśmy, jest nieosiągalna dla typowego połączenia Wi-Fi 5, nawet jeżeli mówimy o połączeniu mieszanym LAN/Wi-Fi. Widać też całkiem dobre działanie funkcji MU-MIMO w ASUS RT-AX82U – kopiowanie danych jednocześnie pomiędzy dwoma zestawami laptop + PC tylko trochę spowolniło, względem pojedynczego kopiowania. A przypominamy, że sam router obsługuje nawet 2x szybsze połączenia, tylko nas w testach limitowały karty sieciowe w komputerach. Oznacza to, że komunikacja pomiędzy dwoma komputerami, która w pełni wykorzysta potencjał ASUS RT-AX82U, będzie znacznie szybsza przy użyciu Wi-Fi niż kabla sieciowego!

Test przepustowości USB

Na sam koniec garść testów dodatkowych – zacznijmy od USB 3.0 – ten wynik nie powala. Jak na router jest całkiem dobrze (często nawet mimo oznaczenia USB 3.0, nie udaje się uzyskać więcej niż 10-20 MB/s). Z drugiej strony można by oczekiwać szybszego zapisu liniowego.



Wyniki teoretycznie będa się różnić w zależnosci od zastosowanaego dysku, ale raczej trudno o wolniejszy pendrive/dysk, niż limit prędkości routera.

Pobór energii [W]

Spoczynek z RGB 6,5 Spoczynek

bez RGB 6,1 Duże obciążenie

bez RGB 9,6 Spoczynek z RGB

z podpiętym HDD 7,6 Duże obciążenie

z HDD i RGB 11,3

Pobór energii jest przyzwoicie niski jak na wydajność, jaką oferuje. Jest też niski jak na ilość ciepła, jaką generuje. Obudowa w spoczynku utrzymuje ponad 30°C, a miejscami dobija do 40°C. Pod obciążeniem najcieplejsze fragmenty przekraczają 45°C. Trochę dużo, ale nie na tyle, aby się tym przejmować. Przestrzegamy jednak przed trzymaniem tego modelu w nasłonecznionym miejscu.

Czy ASUS RT-AX82U to najlepszy router dla gracza?

Biorąc pod uwagę przeprowadzone testy oraz specyfikację techniczną, można raczej bezpiecznie wywnioskować, że ASUS RT-AX82U to router kierowany głównie do grającej części odbiorców. Oczywiście sprawdzi się również jako bardziej uniwersalne rozwiązanie dla typowego domu, nawet jeżeli domowników jest więcej niż pięciu, a urządzeń jednocześnie korzystających z Internetu będzie nawet kilkanaście.

Ogromna przepustowość Wi-Fi, nawet w komunikacji pomiędzy dwoma urządzeniami, zapewnia prędkość zbliżoną do tej, jaką oferuje nadal najpopularniejszy standard przewodowy GbE. W przypadku samego pobierania danych z Internetu, nawet kilka pomieszczeń od routera ograniczać nas będzie przepustowość WAN/LAN. I to w zasadzie największa bolączka tego modelu – ASUS postawił na bardzo szybkie Wi-Fi, pozostawiając nadal nieco już stary standard połączenia przewodowego.

Nie zrozumcie nas źle – 2,5 GbE to nadal biały kruk w routerach domowych za 3-cyfrową cenę. Po prostu liczyliśmy, że ASUS pierwszy się z tej stagnacji wyłamie

Ogromny plus dla ASUSa należy się za aplikację mobilną. Jej funkcjonalność, szybkość działania oraz łatwość obsługi stoją na najwyższym poziomie. Podobnie należy docenić pakiet optymalizacji dla gracza oraz bardzo dużo dostępnych zastosowań dla portu USB. Miły dodatek to również konfigurowalne RGB – jeżeli router trzymamy w „pokoju gracza”, to z pewnością świetnie się wpasuje.



Podświetlenia może i nie każdy potrzebuje, ale trudno zaprzeczyć temu, że wyposażony w nie router prezentuje się atrakcyjniej.

ASUS ten model wycenił na 999 zł, co stawia go bliżej topowych jednostek, niż typowo domowych routerów. Cena ta jest całkiem rozsądna, biorąc pod uwagę możliwości tego sprzętu (praktycznie identyczne co 50% droższy RT-AX88U, który również jest limitowany przez 1 GbE…). Co ciekawe, nadal można w tej cenie dostać bardzo podobną jednostę ASUS RT-AX92U, którą w duecie testowaliśmy ponad rok temu. Prawdopodobnie razem tworzyłyby wyśmienitą sieć Mesh :)

Ocena ASUS RT-AX82U

Bardzo wysoka przepustowość Wi-Fi

Duża wydajność przy dużym obciążeniu sieci

Dużo usprawnień dla graczy

Wyśmienita aplikacja mobilna

Rozbudowany system ochrony i kontroli

RGB LED?



"Tylko" 1 GbE WAN/LAN

Brak możliwości montażu na ścianie

Nieco ciepły pod obciążeniem

90% 4,5/5

