Radeon RX 9060 XT już w sklepach. Ile trzeba zapłacić?

Karta graficzna Radeon RX 9060 XT w końcu trafiła do sprzedaży. Miała być hitem wśród graczy składających tani komputer do gier. A jak jest w rzeczywistości?

Radeon RX 9060 XT to propozycja skierowana do graczy, którzy składają niedrogi komputer do grania w rozdzielczości 1080p lub 1440p. Karta bazuje na nowoczesnej architekturze RDNA 4 i jest dostępna w dwóch wariantach – z 8 GB oraz 16 GB pamięci wideo typu GDDR6 na magistrali 128-bitowej.

Mieszane opinie recenzentów

Premiera karty graficznej Radeon RX 9060 XT wywołała mieszane reakcje w branżowych mediach. Otrzymaliśmy nowoczesną konstrukcję, która zapewnia niezłą wydajność w najgłośniejszych tytułach przy rozgrywce w 1080p. Z drugiej strony karta wyraźnie odstaje w grach e-sportowych i cechuje się stosunkowo wysokim poborem mocy. Szczegóły znajdziecie w teście modelu Gigabyte Radeon RX 9060 XT Gaming OC od Wojciecha Spychały. Karta pojawiła się też w naszym rankingu wydajności kart graficznych.

Mimo to Radeon RX 9060 XT wydaje się interesującą propozycją w segmencie cenowym 1500–2000 zł i ma szansę trafić do zestawień polecanych kart graficznych do grania. Wielu graczy czekało na sklepową premierę tego modelu. Jak wygląda sytuacja w praktyce?

Radeon RX 9060 XT – ceny w sklepach

Radeon RX 9060 XT jest dostępny wyłącznie w autorskich wersjach przygotowanych przez partnerów AMD. Na rynku dominują modele z dwoma wentylatorami, choć lepiej wyposażone konstrukcje oferują bardziej rozbudowane chłodzenie z trzema wentylatorami. Sprawdziłem dostępność nowych kart w największych polskich sklepach – co ważne, nie ma problemów z zaopatrzeniem, więc zainteresowani bez trudu znajdą odpowiedni model.



Najtańsze wersje karty Radeon RX 9060 XT z 8 GB pamięci VRAM można kupić za mniej niż 1500 zł (źródło: Komputronik)



Większą popularnością powinny cieszyć się modele Radeon RX 9060 XT wyposażone w 16 GB pamięci wideo - ceny takich wersji zaczynają się od ok. 1600 zł (źródło: Komputronik)

Ceny wariantów z 8 GB pamięci wideo zaczynają się od około 1400–1500 zł. Za wersje wyposażone w 16 GB VRAM trzeba zapłacić więcej – ceny zaczynają się od około 1600–1700 zł, a topowe modele z potrafią kosztować nawet ok. 2000 zł.

Ceny wydają się adekwatne do możliwości sprzętu - mówimy tutaj nawet o nieco lepszej wyceni niż za konkurencyjne modele GeForce RTX 5060 8 GB (ok. 1400-1600 zł) i GeForce RTX 5060 Ti 16 GB (ok. 2000-2100 zł).