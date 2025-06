AMD zapowiedziało dwa warianty nowego Radeona RX 9060 XT - 8 GB i 16 GB - w nasze ręce wpadły obie te karty, ale dziś AMD pozwala pochwalić się tylko wynikami karty z większą pamięcią. Czy to nowy król niskiego segmentu, czy jednak tańsze RTXy pozostaną najlepszym wyborem?

Po tym, jak NVIDIA ukradkiem przemyciła do sklepów kartę GeForce RTX 5060 8 GB - niby przypadkiem, gdy wielu dziennikarzy było na Computex - i tym samym narobiła wokół siebie sporo negatywnego szumu medialnego, nie spodziewałem się, że AMD będzie próbowało podobnego podejścia. Tymczasem do testów na dzień przed premierą sklepową rozesłano tylko mocniejszy wariant z rozsądną ilością pamięci graficznej, a karty z 8 GB na publikację wyników muszą poczekać do samej premiery. No cóż. Pozostaje zatem skupić się faktycznie na lepszym i być może jedynym słusznym dla wielu graczy wariancie 16 GB.



Na pudełku dosyć dobrze oznaczono, że karta ma 16 GB vRAM.

Połowa Radeona RX 9070 XT za połowę jego ceny

Kartę, którą otrzymałem do testów, przesłał nam Gigabyte - jest to zatem ich podstawowy model Gaming, który ma w sklepach być oferowany w okolicy ceny MSRP, to jest 1669 zł. W zasadzie do testów dostaliśmy wariant OC, który pewnie będzie ciut droższy, ale też powinien fabrycznie osiągać wyższe taktowanie. Sama karta zdaje się być adekwatnego rozmiaru do zapotrzebowania na chłodzenie GPU NAVI 44 XL, który efektywnie jest dokładnie połową rdzenia NAVI 48XTX obecnego w Radeonach RX 9070 XT. Trzy duże wentylatory, cztery ciepłowody, radiator podzielony na dwie strefy i przy tym w połowie “przelotowy”. To tak w sam raz, aby odprowadzać te 180 W, jakie deklaruje w formie TGP AMD dla tego GPU.



Tworzywo, z którego wykonano maskownice radiatora, zdaje się pochodzić z recyklingu.

Zastanawia nieco pojedyncze złącze zasilania 8-PIN. Nie to, żebym spodziewał się złącza 12 V 2x6-PIN, ale mimo wszystko karta daje też możliwość podnoszenia limitów mocy i sumarycznie niebezpiecznie zbliżamy się do limitu tego, co łącznie może dostarczyć płyta główna (75 W) oraz przewód zasilający (150 W). Zabawnie wyglądają też tylko trzy złącza wideo, co nie jest wymysłem Gigabyte, tylko AMD uznało, że tak budżetowej karcie nie potrzebna jest możliwość podłączenia naraz więcej niż trzech monitorów. O tyle dobrze, że wszystkie złącza są w nowym standardzie - dwa DisplayPort 2.1a UHBR13.5 oraz jedno HDMI 2.1b.



Bądźmy szczerzy - gracze wybierający kartę graficzną za mniej niż 2000 zł nie potrzebują czterech monitorów.

Jeżeli zaś chodzi o samo GPU, to faktycznie niemal wszystko przycięto dokładnie o połowę. Mamy do dyspozycji 32 bloki shaderów, zatem łącznie 2048 jednostek cieniujących i 32 rdzenie RT. Ilość ROP spadła do 64, podobnie jak ilość rdzeni odpowiedzialnych za obliczenia AI, w tym nowy FSR 4. Przycięto szynę pamięci do 128 bit, ale same moduły pozostały takie same - tak pod względem pojemności, jak i taktowania. Co ciekawe, AMD nie zdecydowało się na ograniczanie linii PCI-E, jakimi karta komunikuje się z płytą główną, co jest dobrą wiadomością dla graczy szukających karty do starszego PC z np. PCI-E 3.0 - tu 16 linii PCI-E pozwoli uniknąć dalszego limitowania wydajności.

Model Radeon RX 9060 XT 16 GB Radeon RX 9070 Radeon RX 9070 XT Układ graficzny Navi 44 XL Navi 48 XT Navi 48 XTX Procesory strumieniowe 2048 3584 4096 Jednostki Ray Accelerator 32 56 64 Jednostki AI 64 112 128 Jednostki ROP 64 128 128 Taktowanie układu 2220/3130 MHz 2070/2520 MHz 2400/2970 MHz Pamięć wideo 16 GB GDDR6 128-bit 16 GB GDDR6 256-bit 16 GB GDDR6 256-bit Taktowanie pamięci 20 000 MHz 20 000 MHz 20 000 MHz Przepustowość 320 GB/s 640 GB/s 640 GB/s Pamięć Infinity Cache 32 MB (3. gen) 64 MB (3. gen) 64 MB (3. gen) Pobór mocy (zalecany zasilacz) 160-180 W (450 W) 220 W (650 W) 304 W (750 W) Cena 349 $ $549 $599

Nowe Radeony powinny być dosyć ciche

Mimo iż limity mocy ustawiono na wspomniane 180 W, to AMD zaleca tu zasilacz o mocy 450 W, co faktycznie nie jest złą rekomendacją, ale tylko pod warunkiem, że będzie to wysokiej klasy zasilacz. Ostatecznie jednak nowe Radeony RX 9060 XT jawią się jako dobry wybór do ulepszenia starszego PC, zwłaszcza w przypadku kart na tyle kompaktowych, jak testowany dziś Gigabyte Gaming OC. Zaskoczyło mnie też, że ów Gigabyte okazał się całkiem znośny w kwestii kultury pracy. Karta na domyślnych ustawieniach utrzymuje 70 st. C na hotspocie i wentylatory w dobrze wentylowanej obudowie nie przekraczają 2000 RPM. Karta wtedy jest ledwie słyszalna (36 dBm).



Całe złącze PCI-E jest wykorzystywane do komunikacji z płytą główną.

Potencjał podkręcania również okazał się całkiem niezły - obniżenie napięcia o 120 mV, podbicie limitu taktowania GPU o 300 MHz oraz pamięci na 22,5 Gbps (+312 MHz), a na koniec jeszcze limit zasilania +10%. Na takich ustawieniach karta pozwoliła stabilnie utrzymywać 3400 MHz na GPU w większości gier, co jest w zasadzie rekordowym wynikiem na tle innych GPU. Dodam jednak, że nawet na fabrycznie podkręconych ustawieniach karta Gigabyte potrafiła przekroczyć 3300 MHz w niektórych grach - widać, że mniejszy rdzeń znacznie chętnie przyjmuje wyższe taktowanie.



Cztery miedziane ciepłowody i duża płyta kontaktowa - nic dziwnego, że Gigabyte Gaming OC jest kartą kulturalną.

Takie parametry niestety podnoszą temperatury (do 80 st. C na hotspot), a co za tym idzie również prędkość obrotową wentylatora (do 2400-2500 RPM) i w efekcie pogarsza się kultura pracy karty. To, co wcześniej można było uznać za delikatny szelest, teraz faktycznie jest słyszalnym szumem (ponad 40 dBm). Zatem jeżeli zależy wam jednocześnie na podkręcaniu i kulturalnej pracy, to raczej konieczna będzie dopłata do droższego modelu z lepszym chłodzeniem.



Taki rozmiar pozwala na montaż nawet w komputerach mini-ITX.

Testy syntetyczne potwierdzają to, czego należało się spodziewać po RDNA 4

Kartę testowałem w tych samych warunkach, co wszystkie inne karty z tegorocznych premier. W niektórych grach wyniki dla wszystkich kart będą nieco się różnić od testów premierowych, jako że aktualizacje sterowników lub gry wymusiły odświeżenie całego testu. Platforma testowa pozostaje jednak bez zmian:

Pierwsze testy, którymi jak zwykle są 3DMarki, wykazały podobne przyrosty względem poprzednika testowanej karty (Radeona RX 7600 XT), do tych uzyskanych w ramach testów RX 9070 XT względem RX 7700 XT. Swoją drogą po tym, jak teraz cena RX 7700 XT poszła do góry, może się okazać, że będzie to karta nawet droższa od nowego RX 9060 XT 16 GB, a przy tym zdecydowanie ustępuje mu w przypadku testów ze śledzeniem promieni.

/ / 1% Low FPS

Przypadek jednej z nowszych gier w moim zestawieniu dobitnie pokazuje, że do grania w najnowsze gry nie powinno się kupować karty z 8 GB vRAM. Zacznijmy od tego, że na tych kartach nie da się nawet uruchomić samej gry w ustawieniach, na których przeprowadzam testy - zwyczajnie gra wyrzuca nas do pulpitu z informacją o braku vRAM. Jak już obniżymy ustawienia bufora vRAM z ultra na drugi od dołu poziom średni, to karty z 8 GB pozwalają załadować grę, ale jak widać na wykresach - i tak sobie ledwo radzą. Nowy Radeon osiąga tu wyniki identyczne, co dużo droższy RTX 5060 Ti 16 GB, ale po piętach depcze im (co zaskakujące) Radeon RX 7700 XT. Po przejściu do QHD karty 8 GB znowu kapitulują i przechodzą w tryb “cinematic experience” - wszystkie, jak jeden mąż, generują poniżej 30 FPS, za wyjątkiem może najstarszego zawodnika - RTX 3060 Ti, w którym przynajmniej szyna danych była szersza (256 bit).

S.T.A.L.K.E.R. 2: Serce Czarnobyla - las

1080p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Epickie,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 115

75 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 114

79 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 109

93 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 108

73 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 107

78 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 105

90 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 97

70 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 88

64 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 84

72 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB

MSI Ventus 2X 83

54 AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB

Gigabite Gaming OC 78

66 NVIDIA GeForce RTX 5060

Gigabyte Aorus Elite 78

51 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 76

45 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 75

54 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 72

62 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 71

45 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDR6X

KFA2 1-Click OC 67

44 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 64

49 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 56

49 Intel ARC B580

Intel Limited Edition 56

48 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB

ASUS Phoenix 52

41 Intel ARC B570

Asrock Challenger 50

43 AMD Radeon RX 6600

PowerColor 46

40 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

S.T.A.L.K.E.R. 2: Serce Czarnobyla - las

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Epickie,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 127

90 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 124

87 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 116

69 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 113

83 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 105

76 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 98

80 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 97

65 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 95

68 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 93

83 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 91

72 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 90

80 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 88

74 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 88

71 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 80

65 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 79

65 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 72

62 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 71

53 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 71

44 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB

MSI Ventus 2X 68

46 NVIDIA GeForce RTX 5060

Gigabyte Aorus Elite 63

47 AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB

Gigabite Gaming OC 62

55 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 60

53 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 60

32 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDR6X

KFA2 1-Click OC 55

32 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 50

38 Intel ARC B580

Intel Limited Edition 48

42 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 45

40 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB

ASUS Phoenix 42

34 Intel ARC B570

Asrock Challenger 41

36 AMD Radeon RX 6600

PowerColor 27

23 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 21

16 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

W grze ukraińskiego studia, w której powracamy do Zony, również nie pogramy zbyt przyjemnie na karcie z 8 GB, chyba że pobawimy się ustawieniami gry, aby dopasować je do możliwości tak ograniczonych kart. Nowy Radeon RX 9060 XT 16 GB wychodzi tutaj zatem całkiem dobrze, nawet jeżeli sam średni FPS tego nie potwierdza. Zwróćcie jednak uwagę na odczyty niskiego 1% FPS, a dodam, że im dłużej gramy, tym gorzej to wygląda na kartach z 8 GB vRAM. Jeżeli miałbym wybierać, to zdecydowanie wolę tutaj 62 FPS na RX 9060 XT 16 GB, niż 64 FPS na RTX 5060 8 GB. Z drugiej strony Stalker 2 nadal nie ma wsparcia dla FSR 4, a ta implementacja FSR 3.1, która rzekomo znajduje się w grze, nie pozwala na aktywację nowego upscalera w sterowniku. Do tego wygląda znacznie gorzej od efektu, jaki daje DLSS na kartach NVIDII, co znowu daje niejednoznaczne wnioski z testów, bo w praktyce karty NVIDII po obniżeniu detali, ale z DLSS, oferują wyższą płynność i lepszą jakość oprawy niż Radeony na epickich ustawieniach, ale z FSR.

Star Wars: Outlaws - Kijimi

1080p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 101

74 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 91

81 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 91

69 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 90

69 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 82

69 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 81

60 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 76

59 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 68

58 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 62

51 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 61

47 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 59

48 AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB

Gigabite Gaming OC 57

48 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 54

43 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB

MSI Ventus 2X 54

42 NVIDIA GeForce RTX 5060

Gigabyte Aorus Elite 52

41 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 52

40 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDR6X

KFA2 1-Click OC 48

38 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 38

28 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 37

31 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 36

29 Intel ARC B580

Intel Limited Edition 35

30 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB

ASUS Phoenix 33

29 Intel ARC B570

Asrock Challenger 29

25 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Star Wars: Outlaws - Kijimi

1440p + DLSS/FSR Jakość, ustawienia Ultra,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 127

86 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 109

79 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 79

62 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 77

62 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 73

59 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 65

57 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 65

51 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 64

55 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 62

49 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 60

50 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 60

50 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 58

50 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 57

47 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 52

43 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 51

40 AMD Radeon RX 7900 GRE

XFX Ref. 48

43 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 43

37 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 43

35 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 41

35 AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB

Gigabite Gaming OC 39

34 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 38

32 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB

MSI Ventus 2X 38

31 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 38

31 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 38

25 NVIDIA GeForce RTX 5060

Gigabyte Aorus Elite 36

30 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDR6X

KFA2 1-Click OC 34

28 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 26

20 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 25

22 Intel ARC B580

Intel Limited Edition 23

20 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB

ASUS Phoenix 23

20 Intel ARC B570

Asrock Challenger 19

17 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Ostatnia duża gra w dzisiejszym teście zalicza się do grona wymagającego sprzętowej akceleracji śledzenia promieni, jako że tego nie da się całkiem dezaktywować. Radeon uplasował się tutaj pomiędzy dwoma odmianami GeForce RTX 5060 Ti, a przypominam, że obie te karty w teorii przynajmniej powinny być od niego droższe. Niestety tu też nie można odpalić FSR 4, co sprawia, że karty NVIDII wychodzą na prowadzenie w kwestii jakości oprawy.



Kliknij, aby otworzyć w pełnym rozmiarze bez kompresji (~6 MB).

Co z tym FSR 4?

Z pewnością zwróciliście uwagę, że w opisach testów sporo narzekam, że FSR 4 nadal nie jest dostępny w większości testowanych gier (w praktyce udało mi się go odpalić w dwóch z dziesięciu omawianych i to raczej znanych tytułów). AMD na ten moment podaje, że z funkcji tej można korzystać w ponad 60 grach, ale w praktyce spora ich część to mniejsze tytuły, o których pewnie (tak jak i ja) nawet nie słyszeliście. Tymczasem nowe i głośne premiery, takie jak Doom Dark Ages (w którym swoją drogą Radeony robią pogrom nie tylko w szeregach demonów, ale również pośród kart zielonych) albo Elden Ring: Nightreign (w którym w sumie nie ma też DLSS…) nie doczekały się implementacji nowego FSR 4. Przyznam, że czuję się nieco zawiedziony.



Na dzień premiery RX 9060 XT w te gry można pograć (oficjalnie) z FSR 4.

Warto tu jednak zaznaczyć, że FSR 4 można w większości w gier wymusić poprzez aplikacje, takie jak OptiScaler - zatem oprogramowanie, które bokiem do gry wprowadza FSR w najnowszej wersji. Działa to różnie - zwykle dobrze, a czasem nawet bezbłędnie, ale bywa, że jednak są komplikacje. Nie działa też zupełnie w grach opartych o Vulkan (jak chociażby Doom albo Indiana Jones…), zatem trudno to nazwać panaceum na opieszałość AMD.



Wdrożenie FSR 4 to ogromny i niesamowicie istotny krok w rozwoju kart graficznych AMD.

Tymczasem AMD na Computex zapowiedziało pakiet funkcji FSR 4 Redstone, który ma być odpowiedzią na takie techniki, jak NVIDIA DLSS Ray Reconstruction albo Neural Radiance Caching używane przy Path Tracingu. Niestety na zapowiedzi na razie poprzestano i nawet dla prasy nie przygotowano stosownego pokazu w zamkniętych shoowroomach. Oczywiście to dobrze, że AMD te technologie rozwija, ale szkoda, że nie robi tego aż tak sprawnie i szybko, jak jej konkurent.



Wszyscy od dawna wyczekiwali dodania takich technik do FSR.

Nowy Radeon RX 9060 XT to nie jest karta do typowego e-sportu

Wracając jednak do testów, pozostały nam do omówienia dwie gry typu multiplayer, które cechują się raczej niezbyt wysokimi wymaganiami, ale też są to gry, w które zdecydowanie chcemy grać przy ponad 360 FPS, jeżeli zależy nam na odpowiednim komforcie psychicznym (oraz ponoć też na lepszych wynikach).

Counter-Strike 2 - mapa benchmark

1080p, ustawienia wysokie,

[FPS] więcej=lepiej

AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 508

308 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 489

281 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 485

280 AMD Radeon RX 7900 GRE

Sapphire Pulse 454

278 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 431

246 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 427

264 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 390

213 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 388

224 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB

MSI Ventus 2X 374

209 NVIDIA GeForce RTX 5060

Gigabyte Aorus Elite 364

204 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 362

210 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 353

218 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDR6X

KFA2 1-Click OC 334

187 AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB

Gigabite Gaming OC 316

204 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 279

156 Intel ARC B580

Intel Limited Edition 266

170 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 261

156 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB

ASUS Phoenix 243

125 Intel ARC B570

Asrock Challenger 237

149 AMD Radeon RX 6600

PowerColor 213

121 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Counter-Strike 2 - mapa benchmark

1440p, ustawienia wysokie,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 630

242 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 563

231 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 460

190 NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA Founders Edition 457

237 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 450

199 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

MSI Ventus X3 416

226 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 389

229 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 379

189 AMD Radeon RX 9070 XT

Sapphire Pure 376

265 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 368

175 NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA Founders Edition 367

175 AMD Radeon RX 9070

Sapphire Pure 360

251 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 349

174 AMD Radeon RX 7900 GRE

Sapphire Pulse 323

189 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 321

149 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 306

176 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 301

154 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 284

145 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 269

127 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 260

128 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB

MSI Ventus 2X 257

122 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 249

106 NVIDIA GeForce RTX 5060

Gigabyte Aorus Elite 248

124 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDR6X

KFA2 1-Click OC 236

113 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 235

139 AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB

Gigabite Gaming OC 203

129 Intel ARC B580

Intel Limited Edition 189

113 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 187

94 Intel ARC B570

Asrock Challenger 168

99 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB

ASUS Phoenix 166

79 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 164

97 AMD Radeon RX 6600

PowerColor 136

75 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

W niedawno wydanym Counter-Strike 2 Radeon RX 9060 XT wypada bardzo słabo - wyprzedza go RX 7700 XT oraz znacznie tańszy RTX 5060 8 GB. Co prawda udało się znacznie poprawić wyniki RX 7600 XT, ale trudno nazwać to wielkim sukcesem. Sytuacja też nie zmienia się, jeżeli zwiększymy rozdzielczość, jako że CS2 w praktyce nie potrzebuje więcej niż te 8 GB vRAM…

Fortnite - miasto portowe

1440p, DX12, ustawienia niskie + wysoki zasięg rysowania,

[FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB

ASUS TUF Gaming OC 395

257 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB

MSI Ventus 2X 353

232 NVIDIA GeForce RTX 5060

Gigabyte Aorus Elite 351

252 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

NVIDIA Founders Edition 349

246 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDR6X

KFA2 1-Click OC 305

219 NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA Founders Edition 282

143 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 267

183 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 257

132 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

NVIDIA Founders Edition 243

123 AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB

Gigabite Gaming OC 229

169 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti SUPER

MSI Ventus X3 223

111 Intel ARC B580

Intel Limited Edition 220

170 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB

ASUS Phoenix 217

155 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventus X3 207

106 Intel ARC B570

Asrock Challenger 197

153 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 197

115 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Vero Triple Fan 196

116 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 189

102 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 171

106 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 170

92 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 169

132 AMD Radeon RX 7900 GRE

Sapphire Pulse 158

91 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 151

89 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 145

88 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

W przypadku Fortnite musiałem wszystkie testy ponowić, jako że nowy sezon z Gwiezdnymi Wojnami mocno miesza w kwestii wydajności. Niemniej nowy Radeon nie jest w stanie zagrozić tu dominacji kart NVIDII. Jeżeli gramy na typowo kompetytywnych ustawieniach, to również nadmiar vRAM na nic się nie zdaje i nawet starusieńki RTX 4060 okazuje się być szybszą kartą. Przyznam, że nieco się zawiodłem, bo po prawdzie to tego typu gry będą pewnie brane pod uwagę przez znaczną część nabywców kart z segmentu cenowego pomiędzy 1000 zł a 2000 zł.



Mimo że karta z tych tańszych, to jednak Gigabyte zadbał o detale.

Dodam jeszcze, że karty AMD lepiej od GeForce wypadają za to w serii Call of Duty, a także w mniej popularnej, ale nadal chętnie ogrywanej grze Escape from Tarkov. Zatem jeżeli w grach sieciowych preferujecie te bardziej wymagające (tak graficznie, jak i “skillowo”) gry, to nowy Radeon nie musi być aż taką złą opcją.

Wydajność w zastosowaniach profesjonalnych to obecnie nie jest mocna strona kart AMD

Tego typu karta, co Radeon RX 9060 XT 16 GB, mimo iż jest kierowana głównie do graczy, może wydać się kusząca dla osób pracujących na PC bardziej kreatywnie. Ostatecznie 16 GB vRAM piechotą nie chodzi, a tu mamy je dostępne w relatywnie taniej karcie. Niestety wszystkie wykonane testy zdają się sugerować, że do tego typu pracy dużo lepszym wyborem będzie dopłata do RTX 5060 Ti 16 GB, zwłaszcza jeżeli pracujecie z AI. Z mojej strony w sumie polecam jednak dozbierać i wybrać nie gorszą kartę niż RTX 5070 Ti.

Taki mały, a taki łakomy

Na koniec jeszcze testy poboru energii i tutaj w sumie niespodzianek brak, jeżeli kojarzycie testy Radeonów RX 9070. RDNA 4 jest nieco bardziej efektywne energetycznie niż RDNA 3, ale daleko im do tego, co oferują karty NVIDII. Testowany dziś Radeon ma występować niby w dwóch wersjach - z limitem 160 W oraz 180 W. Ten, którego faktycznie sprawdziłem, domyślnie pracował z tym wyższym limitem i faktycznie karta tyle energii bez skrępowania pobiera z zasilacza - część przez slot PCI-E, a resztę przez złącze zasilania 8-PIN.

Pojedyncze złącze 8-Pin wystarcza tutaj dosłownie "na styk".

Dobry, zły czy brzydki? Jaki w końcu jest Radeon RX 9060 XT 16 GB?

Przyznam, że mam spory problem z oceną nowej karty od AMD. Testowany Radeon RX 9060 XT 16 GB wypada zwykle na poziomie RTX 5060 Ti 8 GB lub nieco poniżej tej karty, jeżeli mówimy o rozdzielczości FHD, bo w QHD często jednak RTX z 8 GB traci na wydajności znacznie bardziej niż jego 16-gigabajtowy odpowiednik i karta AMD. Są gry, w których udaje się wyprzedzić nawet ów droższy wariant RTX 5060 Ti 16 GB, ale są też takie, w których tańszy RTX 5060 okazuje się lepszym wyborem. Jeżeli przyjmiemy, że nowy Radeon będzie dostępny w cenie tak niskiej, jak 1669 zł, to w sumie jest to dobra karta.



Wielu graczy czekało na tę premierę, wahając się pomiędzy RTX 5060 Ti a właśnie nowym Radeonem - czy warto było czekać?

Ogólnie też mój dobór gier oraz ustawienia często uwzględniają nowoczesne technologie, jak śledzenie promieni, a nie są one przesadnie przychylne karcie AMD i w sieci z pewnością znajdziecie testy, które skupiają się bardziej na odchodzącej do lamusa standardowej rasteryzacji i w nich nowy Radeon będzie znacznie częściej dominować na kartami NVIDII. Pytanie tylko, czy kartę za 1500-2000 zł kupujecie, aby grać w te starsze gry albo aby już od pierwszego dnia rezygnować z niektórych opcji graficznych? Do tego też dochodzi kwestia dostępności FSR 4 i że w wielu nowych, oraz tym bardziej starych, grach będziemy skazani na FSR 3 lub jeszcze starszą jego wersję.

AMD ma obecnie ogromną okazję, aby zaskarbić sobie uznanie graczy, dla których NVIDIA od zawsze była pierwszym wyborem - nie wiem jednak, czy Radeon RX 9060 XT (w tej formie i cenie) to właściwy ruch...

Nie czyni to z nowego Radeona karty złej, ale sugeruje, że powinien być jeszcze agresywniej wyceniony. A jeżeli okaże się, że ceny na premierę będą równie oderwane od MSRP, jak były (i po prawdzie to nadal jeszcze nieco są) ceny RX 9070/9070 XT, to wtedy okaże się, że jest to zwyczajnie karta źle wyceniona i tym samym nieopłacalna. Z pewnością nie ma sensu nowego, mocniejszego Radeona RX 9060 XT 16 GB kupować za więcej niż 1900 zł, bo to zwyczajnie zbyt blisko RTX 5060 Ti 16 GB, który prawie zawsze będzie kartą szybszą i z dostępem do lepszych technologii.



O, tutaj się świeci, a można jeszcze odsłonić logo Gigabyte!

Co się zaś tyczy konkretnie testowanego przeze mnie Gigabyte Radeon RX 9060 XT 16 GB, to z pewnością nie jest to karta brzydka - nawet nieco się świeci w nocy i ma tajemniczy suwak, którym można owe podświetlenie odsłonić. Po co? Nie wiem, ale fajnie, że jest! Teraz tylko pozostaje czekać, aż będę mógł podzielić się z wami wynikami Radeona RX 9060 XT 8 GB, co pewnie wykonam w formie ogólnego omówienia wszystkich w ostatnim czasie wydanych kart z 8 GB vRAM. Tych, które producenci tak starannie zamiatają pod dywan.

Opinia o Gigabyte Radeon RX 9060 XT 16 GB Gaming OC Plusy Nowa architektura RDNA 4 z poprawioną wydajnością RT,

FSR 4 - przynajmniej tam, gdzie da się go aktywować,

16 GB vRAM - nawet jeżeli to z lekka nadmiar dla tej klasy GPU,

przyzwoity potencjał podkręcania,

nowoczesne złącza wideo (choć tylko trzy),

funkcjonalne sterowniki bez problemów ze stabilnością,

pełne 16 linii PCI-E. Minusy Zdarza się, że przegrywa z tańszym RTX 5060,

blisko 200 W poboru energii,

wolne wdrażanie FSR 4,

wąska szyna vRAM (128-bit),

niska wydajność w popularnych grach e-sportowych.

Moja ocena układu AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB Gaming OC w niskim segmencie kart graficznych (do 2000 zł): 74% 3.7/5

Specjalne wyróżnienie dla modelu Gigabyte Radeon RX 9060 XT 16 GB Gaming OC:

Produkt do przeprowadzenia testu został użyczony przez firmę Gigabyte Polska. Firma użyczająca nie miała wpływu na treść, ani wglądu w nią przed publikacją. Jest to niezależna recenzja dziennikarska.