Razer i KRAFTON ogłosili premierę kolekcji sprzętu dla graczy inspirowanego PUBG: BATTLEGROUNDS. Chodzi o myszkę, klawiaturę i słuchawki. Trzeba przyznać, że prezentują się one oryginalnie.

Zestaw został zaprojektowany, aby podnieść jakość wrażeń z grania w PUBG: BATTLEGROUNDS. W skład kolekcji wchodzą: bezprzewodowa mysz esportowa Razer Viper V2 Pro, optyczna klawiatura Razer Huntsman V2 i wieloplatformowy bezprzewodowy zestaw słuchawkowy Razer Barracuda X. Wygląd każdego z tych urządzeń przerobiono przy wykorzystaniu kolorów i ikonicznych elementów PUBG.

– Razer bardzo ucieszył się na współpracę z firmą KRAFTON przy tej fascynującej kolekcji – powiedział Addie Tan, Associate Director of Business Development w Razer. – Łącząc nasze doświadczenie w dziedzinie urządzeń do grania z ich innowacyjnym podejściem do wciągającej rozgrywki, otrzymujemy nową, odlotową kolekcję, która odbije się wielkim echem wśród graczy na całym świecie.

I jeszcze ekskluzywna zawartość do PUBG

Warto też wspomnieć, że wraz z każdym produktem nabywamy ekskluzywną zawartość do PUBG: BATTLEGROUNDS. Dzięki kodowi dostępnemu w pudełku, gracze mogą cieszyć się takimi wirtualnymi przedmiotami jak czapka, kurtka, spodnie i buty z motywami Razera. Oto szczegóły:

Razer Viper V2 Pro – PUBG: BATTLEGROUNDS Edition: precyzyjna myszka z rozdzielczością 30 000 dpi. Do urządzenia dołączony jest ekskluzywny przedmiot w grze: Razer Hat

Razer Huntsman V2 – PUBG: BATTLEGROUNDS Edition: klawiatura z optycznymi przełącznikami Razer gwarantującymi błyskawiczną aktywację klawiszy. W tym przypadku również otrzymujemy ekskluzywny przedmiot: wściekle zieloną kurtkę Razer Jacket

Razer Barracuda X – PUBG: BATTLEGROUNDS Edition: bezprzewodowy zestaw słuchawkowy. Do słuchawek dołączone są cyfrowe ekskluzywne spodnie i buty (Razer Pants, Razer Shoes), które pozwolą graczom wyróżniać się na polu bitwy

źródło: materiały prasowe