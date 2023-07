Cities: Skylines 2 to zbliżająca się wielkimi krokami kontynuacja jednego z najlepszych symulatorów budowy miasta na rynku. Wiele spośród przygotowywanych nowości dotyczy transportu.

Plany zakładają, że Cities: Skylines 2 będzie bardzo realistycznym symulatorem. W związku z tym sporych modyfikacji wymagał system transportu. Co konkretnie się zmieni?

Cities: Skylines 2 pokaże nowe podejście do transportu

Transport w Cities: Skylines 2 działa nieco inaczej niż w części pierwszej. Tam kolejne środki transportu odblokowywane były dopiero po osiągnięciu konkretnej populacji (przykładowo potrzeba było 650 mieszkańców, by uruchomić autobusy i jeszcze więcej, by myśleć o pociągach). Tymczasem współczesne miasta od samego początku powinno się projektować wokół systemów transportu publicznego. W „Dwójce” tak właśnie będzie.

Niestety szczegółów jeszcze nie znamy. Wiemy tylko tyle, że w celu rozwijania sieci transportu zbiorowego będzie konieczne zdobywanie punktów rozwoju, ale nie wyjaśniono, jak będą one zdobywane. W każdym razie dostęp do kolejnych środków będziemy mogli uzyskać wtedy, gdy będziemy chcieli, a nie gdy urodzi się mieszkaniec o takim lub innym numerze porządkowym. Poniżej możesz zobaczyć materiał wideo, w którym omówiono to szerzej:

W Cities: Skylines 2 będziemy mogli tworzyć rozbudowane sieci transportu publicznego, wykorzystując wiele różnych środków. Wśród najważniejszych znajdują się autobusy, tramwaje, pociągi, metro, statki czy też samoloty. Każdy z nich ma swoje plusy i minusy, a zadbanie o odpowiednią równowagę może przynieść wymierne korzyści. Ważne będzie też wyznaczanie optymalnych tras, tworzenie węzłów komunikacyjnych oraz organizowanie ruchu.

Garść nowości w Cities: Skylines 2

Już wcześniej ekipa Colossal Order zapowiadała, że w Cities: Skylines 2 pojawi się także ulepszony cykl dnia i nocy, możliwość budowania rond, udoskonalone tworzenie dróg, ruch drogowy zarządzany przez zaawansowaną sztuczną inteligencję, elastyczne opcje podziału miasta na strefy, rozbudowane funkcje związane z zarządzaniem energią oraz dużo, dużo więcej. Efektem ma być wielowarstwowy, a przy tym elastyczny i przyjazny graczom symulator.

Choć plany są ambitne, premiery gry Cities: Skylines 2 doczekać mamy się już 24 października. Platformami docelowymi są konsole PlayStation 5 i Xbox Series X|S, jak również komputery osobiste. Już w dniu rynkowego debiutu tytuł ten zasili także katalog usługi Game Pass.

Źródło: Colossal Order, Paradox Interactive