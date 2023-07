Microsoft zaprezentował zestawienie gier, jakie w pierwsze połowie lipca zostaną udostępnione w ramach usługi Xbox Game Pass. Przed szereg zdecydowanie wysuwa się GTA 5.

Jeśli określać jakąś grę mianem hitu, Grand Theft Auto V bezsprzecznie na to zasługuje. To produkcja, która zebrała wyśmienite noty i cały czas bije rekordy sprzedaży znajdując więcej kupujących niż szereg nowych gier. Nie jest to jej premiera w Xbox Game Pass, ale powrót do katalogu oferowanego abonentom usługi. Mimo tego wydaje się, że nie będzie narzekać na brak zainteresowania.

Nowości w Xbox Game Pass - lipiec 2023

Grand Theft Auto V (chmura, konsole) – już dostępne

Sword and Fairy: Together Forever (chmura, PC, konsole) – już dostępne

McPixel 3 (chmura, PC, konsole) – od 6 lipca

Common’hood (chmura, PC, konsole) – od 11 lipca

Insurgency: Sandstorm (PC) – od 11 lipca

Exoprimal (chmura, PC, konsole) – od 14 lipca

Techtonica (Game Preview) (chmura, PC, konsole) – od 18 lipca

The Cave (chmura, konsole) – od 18 lipca

Co ciekawego w nowym Xbox Game Pass?

Z grona pozostałych gier przygotowanych na pierwszą połowę lipca warto wyróżnić też Insurgency: Sandstorm. To bardzo dobrze przyjęta strzelanka (średnia ocen na poziomie 80 proc. mówi sama za siebie) z 2018 r. Studio New World Interactive postawiło na zmagania wieloosobowe (do 14 na 14 graczy) oraz akcję osadzoną na Bliskim Wschodzie (podczas trwania fikcyjnego konfliktu zbrojnego).

Na uwagę zasługuje również Exoprimal, ponieważ ta produkcja pojawi się w Xbox Game Pass na premierę. To kolejna sieciowa strzelanka, ale już z zupełnie innymi klimatami. Gracze będą przejmować bohaterów wyposażonych w nowoczesne egzopancerze i walczyć z dinozaurami. Nad Exoprimal pracuje dobrze znane i cenione studio Capcom.