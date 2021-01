Oto Razer Viper 8KHz. Podczas gdy producenci prześcigają się w tym, kto stworzy myszkę o wyższym wskaźniku DPI, Razer poszedł swoją drogą i postanowił poprawić zupełnie inną właściwość.

Razer Viper 8KHz to najszybsza myszka na świecie. Dzięki technologii HyperPolling

Standardem w branży jest raportowanie z częstotliwością 1000 Hz (co oznacza tyle, że sygnał odczytywany jest co milisekundę). Razer poszedł nie o krok, lecz o kilka kroków dalej, tworząc technologię HyperPolling, zwiększającą tę częstotliwość do zdumiewających… 8000 Hz. Nie można więc mieć wątpliwości, że pierwszy wyposażony w nią model – Razer Viper 8KHz – to najszybszy gryzoń na rynku. Sam producent deklaruje, że otwiera tym sprzętem „nową erę responsywności, szybkości i niezawodności w grach”.

(Osiągnięte przede wszystkim poprzez wykorzystanie szybszego mikrokontrolera USB) raportowanie 8000 Hz oznacza, że aż 8000 razy w ciągu każdej sekundy myszka wysyła, a komputer odbiera informacje o kliknięciach i nawet najdrobniejszych ruchach. Nie ma mowy o zacięciach, także tych najmniejszych. Według Razera jest to naturalny kolejny krok po tym, jak zwiększono do niesamowitych wartości czułość myszek. Na przykład Razer Viper 8KHz ma sensor Focus+, mogący pracować w rozdzielczości aż 20 000 DPI.

Co jeszcze ma i ile kosztuje Razer Viper 8KHz?

O pierwszorzędnej szybkości świadczą też inne cechy tego gryzonia. Warto w tym miejscu wspomnieć choćby o akceleracji 50 G (z dokładnością 99,6%) czy przyspieszeniu sięgającym 650 IPS. Do tego dochodzą superszybkie przełączniki optyczne (które przy okazji są też wytrzymałe i 70 milionów kliknięć nie robi na nich wrażenia). Nie bez znaczenia jest również niewielka waga, wynosząca 71 gramów, a wisienką na torcie jest przewód Speedflex, redukujący opór do absolutnego minimum, szczególnie w połączeniu ze ślizgaczami z PTFE.

Myszka – która tak jak jej poprzedniczka – oferuje również zaawansowane oprogramowanie Synapse 3, podświetlenie Chroma RGB, 7 programowalnych przycisków i hybrydową pamięć – kosztuje 89,99 euro.

