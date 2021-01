Razer Naga X to nowa wersja jednej z najlepszych myszek do gier MMO. Legenda powraca w wersji, która może przypaść ci do gustu, ale może też okazać się zbyt droga.

Razer Naga X: topowa myszka do gier MMO w nowej wersji

Powróciła gamingowa myszka, którą możecie kojarzyć z rankingów najlepszych gryzoni do MMO, MOBA i strategii. Razer Naga X – bo taki właśnie zyskała dopisek – zachowuje to, co wzbudzało pozytywne emocje w „oryginale”, a równocześnie zawiera udoskonalenia, dzięki którym ma się stać absolutnym numerem jeden. Tyle, jeśli chodzi o PR, spójrzmy tymczasem na konkrety.

Razer Naga X ma ten sam charakterystyczny kształt, a na jej lewym boku niezmiennie znajduje się siatka przycisków, które możesz swobodnie zaprogramować. Kto kiedykolwiek korzystał z takiego rozwiązania, ten wie, że gdy już się przyzwyczai, to daje to prawdziwą przewagę na wirtualnym polu bitwy, zapewniając szybki dostęp do najważniejszych akcji i funkcji. Dodatkowo możesz przypisać do przycisków więcej zadań, które będą aktywowane po przytrzymaniu przycisku HyperShift.

Największą różnicę względem poprzedniczek stanowi znacznie lżejsza konstrukcja. Myszka Naga X waży zaledwie 85 gramów. Dzięki temu rozgrywka będzie mogła być nawet bardziej dynamiczna, a równocześnie nie będzie szczególnie męcząca. Do tego wszystkiego, jak przystało na topową myszkę z katalogu Razera, ma:

optyczny sensor 5G (o czułości do 18 000 DPI i prędkości do 450 IPS),

przełączniki optyczne nowej generacji (gwarantujące szybszą aktywację kliknięć),

elastyczny przewód Speedflex (eliminujący opór),

ślizgacze z PTFE (zapewniające płynne ruchy urządzenia),

wbudowaną pamięć (na wszelkie ustawienia, które pozostaną na swoim miejscu, nawet po podróży na drugi koniec świata i podpięciu do zupełnie innego komputera)

oraz podświetlenie Chroma RGB (jak wiadomo – wyjątkowo efektowne).

Ile kosztuje myszka Razer Naga X?

Jeśli podoba ci się to, co widzisz, to możesz zamówić myszkę Razer Naga X za pośrednictwem oficjalnej strony producenta. Cena? 90 euro bez centa.

Źródło: Razer

