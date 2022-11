Kontrolery do gier

Nawet jeśli zarabiasz więcej niż najniższą krajową, Razer Wolverine V2 Pro może kosztować cię przeszło pół pensji. Jak producent to argumentuje? Specyfikacja mówi sama za siebie.

Niedawno firma Sony przedstawiła DualSense Edge – kontroler za 1200 złotych, w którym można wypatrywać odpowiedzi Japończyków na najlepsze pady konkurencji, ze szczególnym uwzględnieniem Xbox Elite Series 2. Teraz Razer postanowił z kolei odpowiedzieć Sony i robi to z niemałą mocą. Oto Wolverine V2 Pro.

Razer Wolverine V2 Pro. Pokaż… bestio, co masz w środku

Pierwszorzędna szybkość, nienaganna ergonomia i personalizacja na najwyższym poziomie – te trzy cechy mają czynić z pada Razer Wolverine V2 Pro wymarzony oręż dla hardkorowych graczy. Ci będą mogli z niego skorzystać na pecetach, ale też konsolach PlayStation 5. No dobrze, ale co konkretnie oferuje to urządzenie? Niech rozpocznie się wyliczanka:

Autorskie przełączniki mechaniczne zapewniające ultrakrótki czas reakcji (dzięki aktywacji na poziomie 0,65 mm), ośmiokierunkowy D-Pad z mikroprzełącznikami wysokiej klasy oraz spusty z technologią HyperTrigger umożliwiającą przełączanie trybu działania (z pełnozakresowego na błyskawiczny i z powrotem) – to tylko początek.

Dalej mamy 6 dodatkowych przycisków do swobodnego zmapowania (dwa bumpery u góry i cztery triggery z tyłu), po 2 dodatkowe nakładki na gałki (wysoka wklęsła i niska wypukła) oraz podświetlenie Razer Chroma RGB synchronizujące się z grami i innymi peryferiami tego producenta. Wisienką na torcie jest natomiast łączność bezprzewodowa HyperSpeed – „trzy razy szybsza od konkurencji”, jak przekonuje Razer.

Cena? Cóż, to pad za pół pensji

Niestety, jeśli ktokolwiek liczył na to, że Razer Wolverine V2 Pro okaże się choć trochę tańszy niż DualSense Edge, to opuści tego newsa rozczarowany. Nie tylko bowiem nie będzie tańszy, ale będzie wręcz droższy: jego sugerowana cena to 299,99 euro (podczas gdy wypasiony pad Sony został wyceniony na 239,99 euro). Ile więc zapłacimy za niego w Polsce? Przypuszczalnie około 1400 złotych.

Źródło: Razer