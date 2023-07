Red Dead Redemption może powrócić w odświeżonej wersji. Coraz więcej wskazuje na to, że Rockstar pracuje nad upiększenie swojej popularnej gry osadzonej na Dzikim Zachodzie.

Red Dead Redemption II pozostaje jedną z najcieplej ocenianych gier w historii. Jak sam tytuł jednak wskazuje, ten wydany pięć lat temu kowbojski majstersztyk był kontynuacją. Ze względu na to, że pierwsze Red Dead Redemption z 2010 roku ukazało się tylko na konsolach Xbox 360 i PlayStation 3, wielu graczy całkowicie ominęła ta historia. To może się wkrótce zmienić.

Red Dead Redemption Remaster w drodze

W ubiegłym miesiącu koreańska organizacja ratingowa wystawiła ocenę nowej grze konsolowej pod tytułem Red Dead Redemption. Biorąc pod uwagę fakt, ze oryginał (jak również obie jego edycje specjalne) znajdował się już w bazie, mowa jest najpewniej o nowym tworze.

Pomimo upływu dwóch tygodni Rockstar nie odniósł się do sprawy. Skomentował ją za to Colin Moriarty, insider oraz właściciel firmy Last Stand Media. Twierdzi, że otrzymał potwierdzenie zza kulis i lada chwila powinniśmy doczekać się oficjalnej zapowiedzi. „Możliwe, że ogłoszenie padnie już w sierpniu” – dodał Moriarty.

Odświeżona wersja Red Dead Redemption na pewno byłaby przyjęta z otwartymi ramionami, ale gracze zapytują w związku z tym także o nową edycję Red Dead Redemption 2. Choć to stosunkowo młoda gra, nie doczekała się przenosin na konsole obecnej generacji: Xbox Series X|S ani PlayStation 5. Może więc nadciąga nie jedna, a dwie zapowiedzi? Cóż, czas pokaże.

