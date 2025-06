Premiera laptopów Dell Premium. Zastąpią dobrze znane modele

Firma Dell wprowadziła do oferty laptopy z nowej serii Dell Premium, która zastępuje dotychczasową linię XPS. Urządzenia te są skierowane do użytkowników poszukujących wydajnych i niezawodnych narzędzi do codziennej pracy.

Seria Dell Premium to nowa linia laptopów, która zastępuje wcześniejsze modele z serii XPS, zachowując ich jakość wykonania i skupienie na nowoczesnym wzornictwie. Laptopy są skierowane do osób pracujących kreatywnie, studentów i profesjonalistów, którzy potrzebują sprawnych i stabilnych narzędzi pracy.

Dell zmienił system nazewnictwa, by ułatwić orientację w ofercie, jednak same urządzenia zachowują wysokie standardy konstrukcji i działania. Początkowo w ofercie pojawiły się dwa modele różniące się wielkością - 16-calowy Dell 16 Premium i 14-calowy Dell 14 Premium.

Dell 16 Premium

Model 16 Premium jest przeznaczony dla użytkowników o najwyższych wymaganiach. Wyposażony w procesor Intel Core Ultra 9 z serii 200H, co przekłada się na wydajność odpowiednią nawet dla zaawansowanego oprogramowania.

Dostępne są także wersje z dedykowaną grafiką NVIDIA GeForce RTX z serii 50 (architektura Blackwell), co rozszerza możliwości laptopa o funkcje AI i wydajną pracę graficzną. Port Thunderbolt 5 umożliwia szybkie transfery i obsługę do czterech ekranów 8K.

Dell 14 Premium

Dell 14 Premium łączy lekkość i kompaktowość z dużą mocą obliczeniową. Podstawowa wersja bazuje na procesorze Intel Core Ultra 200H i zawiera zintegrowaną grafikę o 29% lepszej wydajności w codziennych zadaniach, z możliwością rozbudowy o kartę NVIDIA GeForce RTX 4050.

Dell 14 Premium obsługuje Wi-Fi 7, co umożliwia transfery nawet 4,8 razy szybsze w porównaniu do starszych standardów. Jest to rozwiązanie dla osób, które często pracują mobilnie i potrzebują stabilnego, szybkiego łącza.

Nowe ekrany

Laptopy Dell Premium oferują większe ekrany – 14,5 cala w modelu 14 Premium i 16,3 cala w modelu 16 Premium – przy zachowaniu kompaktowej obudowy dzięki cienkim ramkom. Zastosowana technologia InfinityEdge maksymalizuje przestrzeń roboczą bez zwiększania rozmiaru urządzeń.

Opcjonalne ekrany OLED zapewniają rozdzielczość do 4K oraz adaptacyjne odświeżanie do 120 Hz. Technologia EyeSafe ogranicza emisję niebieskiego światła, co zwiększa komfort pracy bez negatywnego wpływu na kolory.

Wydajność i żywotność baterii

Zastosowane procesory zapewniają znaczący wzrost mocy obliczeniowej – do 33% w zadaniach ogólnych i do 21% w aplikacjach kreatywnych. Laptopy oferują także szybką pamięć RAM do 8400 MHz, co sprzyja wielozadaniowości i płynnej pracy.

Dell deklaruje bardzo długi czas pracy na baterii – do 20 godzin przy strumieniowaniu wideo w modelu 14 Premium i nawet do 27 godzin w modelu 16 Premium. Jest to zasługa energooszczędnych ekranów LCD o rozdzielczości 2K.

Chłodzenie i kultura pracy

Nowa konstrukcja układu chłodzenia oparta na łopatkach wentylatora z ciekłokrystalicznego polimeru pozwala utrzymać niską temperaturę komponentów bez znacznego wzrostu hałasu. Obudowa została zaprojektowana z myślą o lepszym przepływie powietrza.

System chłodzenia wspomaga również efektywne wykorzystanie CPU w zadaniach wielowątkowych. Dell informuje, że dzięki temu można uzyskać nawet o 23% szybsze działanie w zadaniach takich jak edycja filmów czy obróbka zdjęć.

Wzornictwo i zrównoważony rozwój

Oba modele zostały wykonane z wysokiej klasy materiałów, takich jak aluminium CNC i szkło Gorilla Glass 3. Konstrukcja typu edge-to-edge poprawia estetykę, a solidna obudowa zapewnia trwałość.

Laptopy spełniają normy środowiskowe EPEAT Gold i Energy Star, a do ich produkcji użyto aluminium z recyklingu i tworzyw pochodzących z odzysku. Również opakowania wykonano w pełni z materiałów odnawialnych lub z recyklingu.

Ceny i dostępność

Model Dell 14 Premium jest już dostępny w sprzedaży w Stanach Zjednoczonych w cenie od 1 649,99 dol. Model Dell 16 Premium z kartą graficzną NVIDIA RTX 5060 również jest już dostępny, a jego cena startowa wynosi 2 699,99 dol. Wersje Dell 16 Premium z kartami graficznymi Intel Arc, NVIDIA GeForce RTX 5050 oraz RTX 5070 mają pojawić się w ofercie w najbliższym czasie.