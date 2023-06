O tym, że Ubisoft majstruje przy grze z otwartym światem na licencji Star Wars wiedzieliśmy już od kilku lat. Dzięki Xbox Games Showcase poznaliśmy jej tytuł – Star Wars Outlaws. Ubisoft Forward zaś pokazał nam już grę w pełnej krasie. I co tu dużo pisać – jesteśmy kupieni.

Ubisoft nie ma ostatnio lekko - kłopoty z zapowiedzianym hen, dawno temu Skull and Bones, anulowanie kolejnych projektów i mocna restrukturyzacja, która dotknęła także i polski oddział firmy. Na to nałożyły się jeszcze masowe odejścia utalentowanych pracowników i ciągnąca się od jakiegoś czasu sprawa o molestowanie. Dość powiedzieć, że to wszystko negatywnie odbiło się na procesie produkcji gier i dość skromnej liczbie szykowanych projektów.

Wygląda jednak na to, że Ubisoft nie powiedział jeszcze ostatniego słowa i po tych wszystkich przejściowych problemach znów nabiera wiatru w żagle. A wszystko to dzięki Star Wars Outlaws – nowej grze ze świata Gwiezdnych Wojen, która ma spore szanse nieźle namieszać w gatunku przygodowych gier akcji. Zresztą sami zobaczcie jak ten tytuł prezentuje się w działaniu.

Star Wars Outlaws to najlepsze… albo najgorsze co mogło się tej marce zdarzyć

Choć sami czujemy się mile zaskoczeni tym co pokazał Ubisoft – Star War Outlaws ma świetny klimat, całkiem ciekawe mechaniki walki i absolutnie fenomenalnie przedstawiony świat – dostrzegamy także głosy tych mniej zadowolonych graczy. Niektórzy już narzekają na nijaką bohaterkę, na grafikę, której ich zdaniem wciąż daleko do prawdziwego nextgena i na potencjalny downgrade.

Cokolwiek by się jednak z tym projektem nie działo jesteśmy więcej niż pewni, że Ubisoft nie pozwoli sobie tym razem na żadną wtopę. Raz, że nad Star Wars Outlaws ma pieczę także Lucasfilm Games, a dwa – że to na wielu polach chyba najważniejsza gra w historii francuskiego producenta. I jeśli tylko pod względem technicznym nic tu nie zawiedzie to historia osadzona między Imperium Kontratakuje, a Powrotem Jedi z pewnością przyciągnie przed ekrany miliony graczy. Szkoda jedynie, że zrobi to dopiero w bliżej nieokreślonym 2024 roku. Gdyby ten tytuł pojawił się w tym roku – oj, coś czuje, że Starfield mógłby być w niemałych opałach.

Źródło: Ubisoft, własne