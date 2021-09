W sieci ukazał się najnowszy zwiastun produkcji Red Notice. Już wkrótce na Netflixie pojawi się wyczekiwany film z The Rockiem, Ryanem Reynoldsem i Gal Gadot. Zobaczcie sami, jak prezentuje się film.

Red Notice jako najdroższy film Netflixa

Red Notice pojawi się w serwisie Netflix już 12 listopada. Początkowo film miał ukazać się w kinie, lecz zakupił go Netflix. Podobno budżet wynosił aż 200 milionów dolarów, co jest największym budżetem w historii filmów Netflixa. Produkcja przebija nawet Irlandczyka. Aktorzy Gal Gadot i Ryan Reynolds zarobią po ok. 20 milionów dolarów. The Rock jako producent filmu zgarnie naprawdę pokaźną sumę. Autorem scenariusza i reżyserem jest Rawson Marshall Thurber.

Zobaczy najnowszym zwiastun filmu Red Notice:

Co zobaczymy na ekranie?

Interpol wystawił czerwoną notę w celu schwytania najbardziej poszukiwanych przestępców na świecie (Reynolds, Gadot). Sprawą zajmuje się prawdopodobnie najlepszy profiler FBI (Dwayne "The Rock"Johnson). Natomiast schwytanie złoczyńców nie będzie takie łatwe. Ostatecznie Reynolds zostaje zmuszony do współpracy z policją w celu schwytania jego przeciwniczki. Oczywiście nie zabraknie humoru, z którego słynie Reynolds.

Z racji tego, że premiera zbliża się wielkimi krokami, podzielcie się z nami w komentarzach, jakie są Wasze wrażenia po obejrzeniu zwiastuna.

Źródło: Netflix