Nadchodzące miesiące z pewnością nie będą nudne. Netflix opublikował listę nadchodzących premier od września aż do grudnia. Jesteście ciekawi jakie produkcje będziemy mogli obejrzeć w serwisie Netflix?

Wyczekiwana premiera Army of Thieves

W październiku do kin wchodzi Army of Thieves, który jest prequelem do Army of the Dead Zacka Snydera. Film ma przybliżyć graną przez Matthiasa Schweighöfera postać Ludwiga Dietera. Poznamy historię wielkiego napadu, z nieprzystosowaną ekipą aspirujących złodziei. Wszystko to tuż przed apokalipsą zombie. Cała masa gotówki jest zdecydowanie świetną motywacją. Czy kolejna produkcja z tej serii wypadnie lepiej i spodoba się widzom? O tym przekonamy się już 29 października. Poniżej znajdziecie zwiastun:

Nadchodzące 43 premiery

Netflix właśnie ujawnił daty premier 43 filmów, które ukażą się w ciągu najbliższych czterech miesięcy. Filmy z różnych gatunków pojawiać się będą już od września, aż do grudnia. Czym zaskoczy nas Netflix? Poniższa lista zawiera kilka najciekawszych tytułów:

Afterlife of the Party – 2 września

Worth – 3 września

Kate – 10 września

Straszne Historie – 15 września

Szpak – 24 września

Nocne Kły – 20 października

Armia złodziei – 29 października

Red Notice – 12 listopada

Bruised – 17 listopada

Nie patrz w górę – 24 grudnia

