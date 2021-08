Ciekawe wieści dla fanów serialu Wiedźmin. Aktorzy zdradzają więcej informacji, które mogą was zainteresować. Co ciekawego czeka nas w 2 sezonie?

Obsada zdradza, dlaczego fani powinni być podekscytowani

Yennefer, którą gra Anya Chalotra powiedziała, że drugi sezon zdradzi co stało się z Yennefer po bitwie pod Sodden, a to już najlepszy powód do ekscytacji. Ciri, którą gra Freya Allan, w końcu połączyła się z Geraltem, ale też sama zacznie trenować, by zostać Wiedźminką. Jak twierdzi, wahadło to nie żart. Fringilla będzie dużą częścią drugiego sezonu, a my dowiemy się więcej o tym, jak trafiła do Nilfgaardu. Ponadto poznamy w końcu postacie Lamberta i Vesemira.

Ile zarabia Henry Cavill za Wiedźmina

Jeden z raportów przedstawił pensje dla niektórych z najbardziej znanych ról telewizyjnych. Wiemy ile pieniędzy zarabia, chociażby Henry Cavill za Wiedźmina. Z raportu wynika, że Cavill zarabia 400 000 $ na odcinek. Skoro pierwszy sezon miał osiem odcinków i drugi również będzie miał osiem, w obu sezonach, zarobi 6,4 mln $ przed opodatkowaniem i opłatami. Niektóre transakcje mogą zawierać ruchomą stawkę, która pozwala talentom zarabiać więcej, ale nie przynosi to już tak dużych zysków jak kiedyś.

Na koniec przypomnijmy, że drugi sezon serialu Wiedźmin ma trafić na platformę Netflix już 17 grudnia 2021 roku.

Czy Wy też nie możecie się już doczekać drugiego sezonu?

Źródło: Netflix Geeked