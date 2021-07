Co powiecie na film, w którym główne role grają The Rock, Ryan Reynolds i Gal Gadot? Na papierze, wygląda to na połączenie doskonałe, a jak będzie naprawdę? O tym przekonamy się jeszcze w tym roku!

The Rock, Ryan Reynolds i Gal Gadot już wkrótce pojawią się na naszych ekranach

W końcu poznaliśmy datę premiery wyczekiwanej produkcji Netflixa – Red Notice i jest to 12 listopada 2021 roku. Dwayne Johnson oficjalnie poinformował fanów na swoim twitterze, kiedy ukaże się ten projekt. Johnson zagra najlepszego profilera Fbi, a Gal Gadot (Wonder Woman) i Ryan Reynolds (Deadpool) wcielą się w role dwóch rywalizujących ze sobą przestępców, których łączą brawurowe napady. The Rock jest nie tylko bohaterem, a także producentem filmu.

Ogromny projekt

Red Notice to prawdopodobnie największa produkcja Netflixa, opiewająca na 130 milionów dolarów. Początkowo film miał mieć swoją premierę kinową z Universal Pictures, ale został sprzedany Netflixowi. Prawdopodobnie czeka nas film pełen akcji, humoru i sprytu, gdzie profiler, złodziejka i oszust idą łeb w łeb, aby osiągnąć swój cel. Czy produkcja osiągnie ogromny sukces? O tym przekonamy się za jakiś czas.

Źródło: GameSpot