Oglądaliście pierwszą część Nie Oddychaj? Zrobiła na was wrażenie? Jeśli tak, to mamy dobre wieści, bo właśnie pojawił się zwiastun drugiej części produkcji. Przeczytaj, aby dowiedzieć się więcej.

Niewidomy powraca!

Sony Pictures opublikowało pierwszy zwiastun Don't Breathe 2, tegorocznej kontynuacji horroru z 2016 roku. Stephen Lang ponownie wciela się w rolę Normana Nordstroma "The Blind Man", który przeniósł się do nowego domu, gdzie opiekuje się małą dziewczynką o imieniu Hope. Ponownie będzie musiał stanąć do walki, aby ochronić siebie i swoją podopieczną. Nowy horror, którego akcja rozgrywa się kilka lat po wydarzeniach z pierwszego filmu, ma trafić na ekrany kin w sierpniu tego roku. Zobaczcie oficjalny zwiastun poniżej:

Kiedy premiera filmu Nie Oddychaj 2?

Don't Breathe 2 trafi do kin 13 sierpnia. Podczas gdy Norman był terrorystą w pierwszym filmie, teraz stanie się tym, który jest celem i walczy ze złem. Niektóre ze scen w zwiastunie wydają się już znajome. Akcja toczy się w ciemnym, opuszczonym domu. Całość kryje w sobie mnóstwo brutalności i siły. Trailer robi wrażenie i niesie zapowiedź naprawdę dobrego filmu, oby na miarę pierwszej części.

Oglądliście piewszą część? Dajcie znać w komentarzach!

Źródło: GameSpot