Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat nowej ekranizacji The King’s Man, to świetnie trafiłeś. Do obejrzenia czeka najnowszy zwiastun. Poznaliśmy także datę premiery filmu!

Matthew Vaughn powraca z kolejną przygodą szpiegowską

Kolejny film opóźniony przez pandemię, w końcu doczekał się daty premiery. Ta planowana jest na 20 sierpnia 2021 roku. Jest to film szpiegowski, zrealizowany na podstawie serii komiksów Kingsman stworzonych przez duet Dave Gibbons i Mark Millar. W rolach głównych występują między innymi Ralph Fiennes, Gemma Arterton i Rhys Ifans. Zwiastun ukazuje jak powstała niezależna agencja wywiadowcza działająca na najwyższym poziomie dyskrecji. Zobaczcie zwiastun poniżej:

Nowy zwiastun i jeszcze więcej akcji

Wszystko wskazuje na to, iż film opiera się na wydarzeniach z I wojny światowej. The King's Man to historia powstania pierwszej niezależnej agencji wywiadowczej. Główny bohater zostaje przyjęty do tej ekskluzywnej i stylowej organizacji. Poznamy także najgorszych tyranów w historii, którzy planują wojnę, aby pozbyć się milionów ludzi. Wszystkiemu musi zapobiec jeden człowiek, którego największym wrogiem jest czas.

Jak wrażenia po obejrzeniu zwiastuna? Nie możecie doczekać się premiery filmu? Dajcie znać w komentarzach!

Źródło: Youtube, Informacja własna