Dla wszystkich, którzy czekali na kontynuację Rodziny Addamsów, właśnie czeka oficjalny zwiastun. Znamy również datę premiery! Koniecznie oceńcie, jak podoba wam się najnowsza historia.

MGM wypuściło oficjalny zwiastun filmu Rodzina Addamsów 2, gdzie zobaczymy, jak cały klan udaje się na wakacje. Będzie to kontynuacja animowanego filmu z 2019 roku. Pierwsza część zarobiła pokaźną sumkę i osiągnęła naprawdę dobre wynki. Przed nami kolejne przygody Gomeza, Morticii, Pugsley, Wednesday i reszty rodziny Addamsów. Aby utrzymać kontynuowanie tradycji przez dzieci, Gomez postanawia działać szybko. Rodzina pojedzie kamperem tam, gdzie nie dotarł jeszcze żaden potomek Addamsów. Obejrzyjcie pierwszy zwiastun poniżej:

Zobacz oficjalny zwiastn filmu Rodzina Addamsów 2

Kiedy premiera filmu Rodzina Addamsów 2?

Rodzina Addamsów 2 trafi do kin 1 października. Film wyreżyserowany jest przez Grega Tiernana i Conrada Vernona. Produkcją filmu zajmują się Gail Berman, Conrad Vernon, Danielle Sterling i Alison O'Bri. Cała przygoda w Ameryce prowadzi do przezabawnych potyczek i wielu ciekawych przygód, które zobaczymy już wkrótce. Historia zapowiada się świetnie, co mogłoby pójść nie tak?

Oglądliście pierwszą część? Jak wrażenia? Dajcie znać w komentarzach!

