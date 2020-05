Każdy z producentów lubi chwalić się swoimi dokonaniami. Często faktycznie jest czym, niewątpliwym sukcesem jest sprzedanie ponad 110 mln egzemplarzy smartfonów z serii Redmi Note. Serii, która liczy sobie wielu przedstawicieli i mocno rozrosła się także w ostatnich tygodniach. Producent nieco jednak nabałaganił. Zaprezentował już Redmi Note 9 Pro i Redmi Note 9 Pro Max, a także Redmi Note 9S, który trafił ostatnio do Polski.

The Redmi Note Series has brought some of the most incredible mid-range smartphones to the market. Check out how our fans have described their Redmi Notes in a few words! #TheLegendContinues! pic.twitter.com/AOEnCszDPC